Centro storico di Vibo e riqualificazione, incontro tra l’assessore Pilegi e le associazioni di categoria

Rigenerazione urbana, decoro e mobilità tra i temi del confronto in Comune. I rappresentanti di imprese e artigiani: «Serve un piano del commercio condiviso per rilanciare l’asse centrale della città»

Si è svolto martedì 8 luglio, nella sala giunta del Comune di Vibo Valentia, l’incontro programmato tra le associazioni di categoria e l’assessore all’Urbanistica e al Patrimonio, Loredana Pilegi. «L’iniziativa rientra nel calendario di incontri che il “tavolo tecnico per il centro storico” vuole portare avanti con tutti gli assessorati dell’attuale amministrazione», si legge in una nota sottoscritta da Antonella Petracca (Confesercenti), Antonello Catania (Cna), Michele Catania (Cnl) e Raffaele Nicola (Confartigianato).

I temi esaminati con l’assessore al ramo, sono quelli della riqualificazione e rigenerazione urbana: «Per affrontare il profondo cambiamento che sta attraversando il settore commercio nel centro storico, crediamo sia necessario condividere e programmare una serie di interventi, allo scopo di valorizzare e rendere nuovamente fruibile l’asse commerciale della nostra città. In tal senso esprimiamo un giudizio favorevole in merito alle comunicazioni avute in occasione dell’incontro». Nello specifico: approvazione del regolamento sul decoro urbano; studio di un piano colore per il centro città; riorganizzazione del sistema trasporto cittadino.

«Questioni tra loro connesse ed in linea con uno dei punti fondamentali delle attività del “tavolo tecnico per il centro storico” e cioè l’elaborazione di un piano del commercio che tenga conto anche di un’adeguata gestione degli spazi urbani», prosegue la nota delle associazioni dei consumatori. «Ringraziamo l’assessore Pilegi per la disponibilità e per gli impegni assunti a beneficio del nostro settore, auspichiamo un confronto proficuo e costante», concludono.