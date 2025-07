Mileto, oggi la cerimonia di riapertura del parco urbano intitolato al piccolo Nicholas Green

Conto alla rovescia per la riapertura del parco urbano di Mileto intitolato alla memoria del piccolo Nicholas Green. Un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza, visto che soprattutto nel periodo estivo è da anni uno dei luoghi più frequentati dalle famiglie residenti sul territorio. La cerimonia di riapertura dell’area verde attrezzata è prevista per questa sera, 11 luglio, alle 19, e arriva dopo l’assegnazione della nuova gestione ad Atena Servizi, a molti mesi dalla chiusura dei cancelli e dopo la fondamentale campagna di disinfestazione effettuata nelle scorse ore dalla ditta incaricata dal Comune. «Questa cooperativa – sottolinea oggi il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – si è prodigata a rendere più bello, accogliente e sicuro il parco. Le auguriamo una buona gestione e la ringraziamo per quanto sin qui fatto. L’amministrazione comunale ha un forte interesse per la ripresa e valorizzazione dell’area intitolata al giovane Nicholas Green. Tant’è che a breve verranno installati, in aggiunta al parco giochi, alla palestra all’aperto, al campo da tennis e al nuovo impianto di illuminazione già esistenti, altri giochi inclusivi. Ora non ci resta che aprirla – conclude – e far si che insieme ad Atena Servizi, nella politica di sinergia che da anni accompagna la nostra azione, ritorni ad essere un’altra agorà del territorio, aperta a tutti».

«Siamo orgogliosi di esser stati valutati dal Comune idonei e meritevoli di gestire il parco. Spingendoci anche oltre i limiti delle nostre possibilità – afferma dal canto suo il presidente della cooperativa Cristian Vardaro – già dal giorno dell’assegnazione abbiamo investito e lavorato per ripristinare, migliorare e rendere fruibile quanto già esistente. Al riguardo, non è mancato il contributo, l’apporto ed il sostegno di ditte, imprese, professionisti locali e singoli cittadini che, riconoscendo le potenzialità e l’importanza che un’area come questa possiede, si sono strette attorno a noi per riconsegnare alla cittadinanza un fondamentale e sano punto di incontro. Atena Servizi continuerà a lavorare per apportare migliorie ed implementare sempre più i servizi del Nichola Green. Pertanto – conclude – confidiamo ancora nel pieno supporto dell’amministrazione comunale e nella fattiva collaborazione del settore Lavori pubblici dell’Ufficio tecnico e dell’Azienda “Calabria Verde“. Ente strumentale della Regione Calabria, quest’ultimo, che nei giorni scorsi ha posto al nostro servizio una delle sue tante squadre operative per la messa in sicurezza e sistemazione dell’area verde».