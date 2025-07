Jonadi, il Comune al fianco dell’associazione Il Dono: concesso un mese di mensa gratis per i ragazzi del centro diurno

Il Comune di Jonadi in campo al fianco della locale associazione Onlus “Il Dono”. La decisione presa dall’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Signoretta si concretizza nella concessione gratuita di un intero mese di servizio mensa a favore dei ragazzi e delle ragazze del centro diurno, sito nello stesso capoluogo. «Un gesto – spiega al riguardo il primo cittadino – che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse congiuntamente all’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e che conferma l’impegno costante dell’amministrazione comunale verso il sociale. L’intervento, voluto per rafforzare il diritto al benessere e alla cura dei più giovani, è espressione di una visione inclusiva dei servizi sociali, capaci di rispondere non solo ai bisogni materiali, ma anche di alimentare la partecipazione attiva e il senso di appartenenza. A dare avvio simbolico a questa iniziativa – prosegue Signoretta – è stato un momento di forte valore comunitario: il pranzo condiviso, svoltosi nella giornata di venerdì, che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze del centro diurno insieme agli operatori e ai rappresentanti dell’amministrazione. Un’occasione per ritrovarsi attorno a un tavolo, per sentirsi accolti, ascoltati, riconosciuti come parte viva della nostra comunità. Con questo intervento – conclude – il Comune di Jonadi continua a promuovere una cultura amministrativa attenta ai diritti, alla solidarietà e all’inclusione, trasformando i servizi in strumenti di vicinanza reale».

A tal proposito giungono i ringraziamenti social – al sindaco e alla sua maggioranza – da parte della stessa organizzazione no-profit. In particolare, per un’iniziativa «che non si esaurisce in un contributo materiale, ma che si traduce in un’attenzione autentica e continuativa verso chi ha più bisogno», e per una giornata speciale «vissuta all’insegna della convivialità, della gratitudine e della gioia condivisa».