Zungri, il Premio Mariano sarà conferito al giovane cantautore calabrese Michele Bruzzese protagonista nel 2023 di The Voice Kids

L'evento si terrà il 4 agosto alle ore 22 in piazza Umberto in occasione della sua esibizione che aprirà l'atteso concerto dei Gemelli Diversi

La locandina dell’evento

Sarà il giovane e promettente cantautore Michele Bruzzese il destinatario del prestigioso Premio Mariano di quest’anno, a Zungri. Un riconoscimento che corona un percorso artistico già ricco di esperienze significative per il talento originario di Melicucco (RC). La cerimonia di premiazione si terrà a Zungri il 4 agosto, alle ore 22 in piazza Umberto in una serata che si preannuncia memorabile per gli appassionati di musica. Michele Bruzzese, nonostante la sua giovane età (12 anni al suo esordio a Melicucco, come si evince dal suo curriculum), ha già dimostrato un talento eccezionale e una notevole versatilità. Nel 2021, è stato finalista a Bologna per il 64° Zecchino d’Oro con l’inedito “Autorosa”. L’anno successivo, ha partecipato al concorso “Note in radio” ad Ascoli Piceno, aggiudicandosi il premio di migliore presenza scenica con il brano “Sto diventando grande”. Il 2023 lo ha visto protagonista in diverse occasioni di rilievo: è stato scelto per il nuovo programma di Piero Chiambretti, conquistando il pubblico con la sua simpatia e una sorprendente esibizione di una canzone di Billy Idol. Nello stesso anno, ha avuto l’opportunità di incontrare il grande Mogol, ricevendo preziosi consigli e complimenti.

Ad agosto 2023, ha pubblicato il suo primo inedito, “Come un aeroplano”, con musica di Riccardo Lasero, Ivan Nasini e Samanta Olivieri. Sempre nel 2023, Michele ha partecipato a “The Voice Kids“, incantando i giudici con la sua interpretazione di “Pensieri e parole” di Lucio Battisti, aggiudicandosi la semifinale nella squadra di Arisa e meritandosi il soprannome di “piccolo Lucio“. Il suo percorso artistico è proseguito con successo nel 2024, prendendo parte al 15° Memorial Mino Reitano a gennaio. A giugno dello stesso anno, è stato sul set del film comico “Un sindaco fuori dal comune” di Fabio Mancuso, interpretando piccole scene e recitando al fianco del nipote del sindaco. La sua terra, la Calabria, gli ha tributato numerosi riconoscimenti per il suo talento e per la sua capacità di rappresentare al meglio la regione. Ha avuto l’opportunità di aprire concerti di artisti di calibro come Albano, LDA, Michele Zarrillo, Nomadi, Riccardo Fogli ed Enrico Ruggeri. Infine, ha cantato all’evento Calabria Evolution, accompagnato da ben 170 musicisti. Dopo aver ritirato il Premio Mariano, Michele Bruzzese avrà l’onore di aprire il concerto dei Gemelli Diversi, che si esibiranno sempre il 4 agosto a Zungri, promettendo una serata all’insegna della grande musica e del talento emergente.