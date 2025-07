Mileto, consensi per la XVIII edizione del pellegrinaggio in bici al santuario della Madonna della Catena di Dinami

Anche quest’anno ha ottenuto ampi consensi il significativo atto devozionale proposto dal gruppo ciclistico “KataClub Mileto” in occasione della tradizionale festa di Maria Santissima della Catena di Dinami. La rassegna è giunta alla sua XVIII edizione e, anche in questo 2025, ha chiamato a raccolta decine di amanti del mondo del pedale provenienti da tutta la Calabria. Un’iniziativa di sport e fede cristiana divenuta tra gli appuntamenti più attesi del panorama estivo, tra l’altro quest’anno inserita dalla diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea tra i pellegrinaggi territoriali del Giubileo universale della Speranza. I numerosi partecipanti al “Giro della Catena” si sono ritrovati nella cittadina normanna di prima mattina, davanti al sagrato della basilica cattedrale, pronti ad affrontare in sella alle loro biciclette gli oltre 30 chilometri di impegnativo tracciato che, tra continui sali scendi, nell’arco di oltre due ore li ha portati a raggiungere il noto santuario mariano, posto nell’entroterra vibonese.

A Dinami i bici-pellegrini hanno trovato ad attenderli e a rifocillarli i componenti del comitato festa e numerosi cittadini. Qui, dopo il suggestivo rito della deposizione di un omaggio floreale ai piedi dell’antica statua della Madonna della Catena, i corridori hanno potuto partecipare alla messa, celebrata dal parroco don Rocco Suppa, e con lui recitare la “Preghiera del Ciclista” in cui, tra l’altro, per intercessione della Vergine Maria viene chiesto a Dio «che la fatica e il confronto con gli altri accresca in noi lo spirito di carità verso tutti quelli che incontriamo nel nostro cammino».

Subito dopo hanno ricevuto la benedizione solenne da parte dello stesso sacerdote. In conclusione, la ripartenza con destinazione finale la stessa città sede di diocesi. Al termine della manifestazione, palpabile la soddisfazione del presidente dell’Asd KataClub Mileto Antonio Paolì, il quale, a nome suo e dei vari soci, ha voluto ringraziare «tutti i partecipanti e quanti, a vario titolo, hanno collaborato per la buona riuscita della XVIII edizione del Giro della Catena, quest’anno inserita come pellegrinaggio diocesano giubilare in bici».