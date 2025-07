Mileto ricorda la strage di Carasace: 82 anni fa il bombardamento che uccise 29 cittadini

Domani la triste ricorrenza della “Strage di Carasace”. Un episodio bellico di inaudita violenza che 82 anni fa, il 16 luglio del 1943, provocò la morte di 39 civili, rei solo di percorrere in quei momenti le campagne di Mileto in cerca di riparo. Indubbiamente, una delle pagine più nere della plurimillenaria storia della cittadina normanna, e non solo. A compiere il vero e proprio eccidio di inermi cittadini miletesi, e tra questi numerosi bambini, fu l’infausto bombardamento attuato dagli aerei alleati alla fine della seconda guerra mondiale. Il mesto 82esimo anniversario della strage sarà commemorato con una serie di eventi programmati in serata. Si inizierà alle 18.30 con la santa messa di suffragio, in ricordo delle vittime, celebrata nella chiesa di San Michele dal parroco della Santissima Trinità-San Benedetto, don Salvatore Cugliari. Al termine della sacra funzione nel piazzale antistante sarà deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento marmoreo, con su inscritti i nomi dei 39 civili periti in quei frangenti sotto le bombe e i colpi di mitra degli aerei anglo-americani. Le commemorazioni per l’82esimo anniversario della strage di Carasace si concluderanno all’interno dei ruderi dell’ex ospedale civile, ai piedi della magnolia dove poco dopo il bombardamento furono temporaneamente posati i corpi di gran parte delle vittime. Stesso punto dove, anche quest’anno, dopo gli interventi del sindaco Salvatore Fortunato Giordano e dello studioso dell’Accademia Milesia Francesco Calzone, si provvederà a posizionare un apposito omaggio floreale.