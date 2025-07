Vibo Marina, “Forrest Gump” per il secondo appuntamento della rassegna Ti porto al cinema organizzata dalla Pro Loco

Dopo il grande successo della serata inaugurale, la rassegna “Ti porto al cinema” si prepara al suo secondo attesissimo appuntamento. Domani, venerdì 18 luglio, alle ore 21:30, la retrobanchina “Fiume” del Porto di Vibo Marina, a ridosso della Capitaneria di Porto, si trasformerà in un cinema a cielo aperto per la proiezione del capolavoro di Robert Zemeckis, “Forrest Gump”, con l’indimenticabile interpretazione di Tom Hanks. L’iniziativa, completamente gratuita e con posti a sedere limitati a 100, promette un’altra serata di svago e relax, immersi nella suggestiva cornice della baia di Porto Santa Venere. «Ancora una serata all’aperto quindi, occasione di svago e relax per godere un film, gratuito e con posti a sedere limitati, godere dell’incantevole baia di Porto Santa Venere», si legge nel comunicato stampa della Pro Loco di Vibo Marina.

L’evento rientra nella V Rassegna “Ti Porto al Cinema”, frutto dell’organizzazione della Pro Loco e parte integrante del programma estivo dell’Amministrazione comunale. Fondamentale la collaborazione dell’Istituto “A. Vespucci” e la disponibilità dell’Autorità Portuale, tutti uniti nell’obiettivo di «favorire momenti culturali e di socializzazione, di promozione del territorio, integrazione paese-porto. La serata – ha fatto sapere la Pro Loco in un comunicato stampa – si aprirà con una presentazione del film e alcune riflessioni sul valore dei giovani. “Forrest Gump”, tratto dall’omonimo romanzo di Winston Groom e uscito nel 1994, è universalmente riconosciuto come uno dei migliori film di sempre, un piccolo capolavoro del grande cinema d’autore, vincitore di sei premi Oscar, ancora oggi piacevole da rivedere».