Giochi, spettacoli e arte: a Paravati tutto pronto per la tre giorni di eventi promossa dall’associazione Onlus Michele Turco

Tutto pronto per la tre giorni di eventi promossa a Paravati dalla locale associazione Onlus Michele Turco, in collaborazione con la Regione Calabria e il Comune di Mileto. Il giovane prematuramente scomparso era molto amato nel paese natio della Serva di Dio Natuzza Evolo. La rassegna prenderà il via giovedì 24 luglio con la seconda edizione dell’estemporanea di pittura “Le nostre radici” che interesserà tutto il territorio comunale. La partecipazione sarà gratuita e la direzione fornirà a tutti gli artisti anche la tela (50×70) su cui realizzare l’opera, che dovrà dare risalto alle realtà culturali e paesaggistiche locali. Sono previsti premi in denaro per i primi otto classificati. Al vincitore della rassegna, nello specifico, andrà la somma di 500 euro. Nell’occasione saranno anche selezionate le dodici opere pittoriche da inserire nell’edizione 2026 del calendario realizzato annualmente dalla locale associazione di terzo settore. La cerimonia di premiazione avverrà in piazza “Caduti di Nassiriya”.

La rassegna proseguirà venerdì 25 luglio nello stesso spazio pubblico con la IV edizione dei giochi popolari “La notte degli angeli”, dedicata a tutti coloro che sono già volati in cielo lasciando questa terra. Nell’occasione i partecipanti si cimenteranno, tra l’altro, nelle gare dei sacchi, delle uova e del cocomero, nel palo della cuccagna e nel tiro della corda. La tre giorni di eventi promossa dalla “Michele Turco” si concluderà sabato 26 luglio con la prima edizione del Torneo di briscola 500, in programma dalle 15.30 nel piazzale antistante la scuola media di Paravati, e con il successivo spettacolo di animazione serale “Super dance flash live show. Format anni ’80 e ‘90”. Le adesioni alle varie iniziative dovranno pervenire agli organizzatori, nel caso dell’estemporanea di pittura entro e non oltre lunedì 21 luglio, per quanto riguarda “La notte degli angeli” e il torneo di briscola entro e non oltre domenica 20 luglio.