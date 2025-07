Filadelfia, campo estivo 2025: il Comune chiude con successo un mese di attività per oltre 100 bambini tra sport, gioco e inclusività

Si è concluso il campo estivo 2025 promosso dal Comune di Filadelfia, che per un mese ha coinvolto oltre cento bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Le attività, a carattere ludico, educativo e inclusivo, si sono svolte tra il palazzetto dello sport, la scuola primaria, i giardini pubblici e la piscina del 501 Hotel di Vibo Valentia, con il supporto dell’associazione Kinder Garden Multisport.

A seguire il progetto è stata Rosalba Galati, presidente del Consiglio Comunale con delega alle politiche familiari. Particolare attenzione è stata rivolta alla partecipazione di bambini con disabilità, «integrati pienamente nel programma» come si legge in una nota, che definisce il campo «un’importante occasione di inclusione sociale».

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, il 97% dei questionari di gradimento raccolti dalle famiglie ha avuto esito positivo. Le osservazioni ricevute, viene precisato, «saranno utilizzate per migliorare le prossime edizioni». Alla cerimonia conclusiva erano presenti il sindaco Anna Bartucca, l’assessore allo Sport Tommasino Diaco e la stessa Galati.

Bartucca ha ringraziato le famiglie per la fiducia, l’associazione per l’impegno e il responsabile dell’area amministrativa Francesco Conidi per «il fondamentale contributo organizzativo». Ha infine aggiunto che «la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini è la chiave per il successo di iniziative che fanno bene alla crescita dell’intera comunità».