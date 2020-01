Paravati, i giovani ritinteggiano il muro della parrocchia di Natuzza

La risposta dei ragazzi dell’oratorio all’azione vandalica perpetrata nella notte di Capodanno. Iniziativa condotta insieme ai parroci Muscari e Pileci

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Paravati non ci sta. Arriva immediata la risposta dei giovani della frazione di Mileto, ai “miserabili” che la notte di Capodanno hanno imbrattato e riempito di frasi oscene il muro dell’oratorio parrocchiale “Santa Maria degli Angeli”, intitolato alla serva di Dio Natuzza Evolo. Un gesto ignobile, documento e denunciato questa mattina da Il Vibonese. Le pareti, adiacenti alla piazzuola in cui i ragazzi amano giornalmente soggiornare e svolgere attività aggregative, erano state decorate giusto un anno fa dai bambini e dai giovani iscritti al catechismo, quale segno di civiltà e di riscatto del territorio. Dagli stessi che – a poche ore dall’azione vandalica – assieme al parroco don Domenico Muscari e al suo vice don Giuseppe Pileci, “armati” di pennello, pittura e il resto dell’occorrente, questo pomeriggio hanno rimesso a nuovo le parti danneggiate. Un modo per dire no a chi punta a distruggere quanto di buono persiste sul territorio. Uno “schiaffo” indirizzato a coloro che si sono macchiati di quest’ultimo episodio, ma anche ai manigoldi che negli ultimi tempi hanno più volte tentato di intrufolarsi e di rubare quanti di buono c’è all’interno dell’oratorio intitolato a Mamma Natuzza, punto di riferimento per i giovani, realtà parrocchiale foriera di attività socio-educative e religiose a favore delle fasce deboli del territorio e dell’intera comunità di Paravati.