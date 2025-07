Oliver Stone a Vibo Marina: il regista di Platoon tre volte insignito con l’Oscar proveniva dalle Eolie

Di ritorno da Salina dove è stato premiato al DocFest, era diretto a Maratea per partecipare come ospite d’onore al Premio Basilicata

Il suo palmarès è un lungo elenco di riconoscimenti ottenuti nel corso della sua lunga carriera artistica. Ha vinto tre volte l’Oscar: per la miglior regia per Platoon e Nato il 4 luglio, e per la migliore sceneggiatura non originale con Fuga di mezzanotte. Inoltre ha vinto quattro Golden Globe, l’Orso d’Argento al Festival di Berlino, il Leone d’Argento alla Mostra cinematografica di Venezia, oltre a innumerevoli premi negli Usa.

Parliamo del grande regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Oliver Stone, che mattina di domenica 20 luglio è sbarcato nel porto di Vibo Marina, con altri 150 passeggeri, dopo aver partecipato al SalinaDocFest, dall’aliscafo Alessandro Morace. Il famoso regista ha poi proseguito in auto per Maratea, dove parteciperà come ospite d’onore al Marateale 2025-Premio internazionale Basilicata. Il regista ha ricevuto, sulla banchina Fiume, i saluti da parte della Pro Loco che gli ha offerto una brochure su Vibo Marina.

Il porto di Vibo Marina si conferma sempre più come scalo marittimo preferenziale anche per i passeggeri provenienti o diretti in Basilicata, Puglia, Campania.