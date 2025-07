Trekking nel cuore delle Serre, successo per l’escursione notturna nel bosco Archiforo: «Esperienza magica»

«L’escursione notturna nel bosco Archiforo è stata un grande successo. Insieme all’associazione Soverato in Cammino – Fitwalking, abbiamo vissuto per la quarta volta l’esperienza del trekking notturno riscuotendo ampio apprezzamento». È un bilancio positivo quello dell’associazione Vivi Serra San Bruno che, nei giorni scorsi, ha realizzato una serata dedicata alla scoperta del suggestivo sito naturalistico. Un luogo unico, inserito tra le 40 foreste più belle al mondo, ideali per praticare lo Shinrin-yoku, il tradizionale “bagno di foresta” giapponese, attività rigenerante per corpo e mente.

Un evento destinato a restare impresso nel cuore dei partecipanti: «Un fiume di persone, attrezzate con torce, ha percorso il sentiero fino a raggiungere la sommità della Pietra del Signore. Il sito si chiama cosi – spiega il presidente di Vivi Serra, Mario Papasodaro – perché si racconta che in tempo di guerra, per timore che i tedeschi rubassero i gioielli e l’oro delle chiese, decisero di nascondere tutti i preziosi proprio in quei luoghi».

L’esperienza nel bosco serrese è stata magica: «Insieme all’istruttore di montagna-terapia, abbiamo dedicato del tempo a brevi esercizi di concentrazione, vere e proprie “pillole” di benessere immersi nella natura. Tutti i 58 partecipanti hanno ammirato la maestosità del patrimonio naturalistico custodito da Serra San Bruno». A inorgoglire il sodalizio, la partecipazione di persone provenienti da tutta la regione: «Ha rappresentato per noi un traguardo importante e motivo di grande soddisfazione. Le domande sul territorio sono state numerose a testimonianza del grande interesse dei partecipanti».

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla sinergia con Soverato in cammino: «Un gemellaggio molto importante che – rileva il presidente Papasodaro – dimostra quanto sia fondamentale fare rete con altre realtà, condividere la stessa passione e unirsi per far conoscere e valorizzare i nostri territori». Nel corso della serata, i partecipanti hanno anche potuto apprezzare il centro storico di Serra San Bruno: «Un’opportunità preziosa per far conoscere anche le bellezze artistiche della città della Certosa», conclude.