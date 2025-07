Talenti vibonesi brillano al World Dance Movement: Lorenzo Mignolo vince una borsa di studio per 4 anni a New York

Successo per gli allievi della scuola di danza Margot Fonteyn di Vibo Marina, recentemente protagonisti al prestigioso World Dance Movement, il festival internazionale della danza diretto da Michele Assaf che si è tenuto a Castellana Grotte, nel Barese.

Un’intensa settimana di stage, durante la quale i ragazzi vibonesi hanno avuto l’opportunità di studiare con maestri di fama mondiale come Bruno Collinet, Fabrizio Prolli, Vito Cassano e Claudia Cavalli. Una vera occasione di confronto e di crescita professionale.

Al termine del percorso formativo, sono state assegnate 15 borse di studio per proseguire gli studi in importanti centri coreutici a New York, Roma, Pompei e in Umbria.

Tra i giovani danzatori premiati spiccano i vibonesi Lorenzo Mignolo e Fatima Mignolo, fratelli e “figli d’arte”, entrambi riconosciuti per il loro talento e la loro dedizione. In particolare, a Lorenzo è stata conferita la borsa di studio più prestigiosa del festival, che gli consentirà di studiare a New York per i prossimi quattro anni.

Oltre ai fratelli Mignolo, anche gli altri allievi della scuola vibonese hanno ricevuto importanti riconoscimenti: Roberta Cutrullà, Teresa Francolino, Luca Amoroso, Sara Falduto, Giulia Poli Cappelli e Alessandra Callipo, ciascuno selezionato per programmi formativi in contesti di eccellenza.

Un risultato che assume ancora più valore considerando l’elevato livello dei partecipanti al World Dance Movement, provenienti da tutto il mondo.

«A prescindere dal fatto che tutti possano realmente frequentare questi programmi di studio all’estero – sottolineano i responsabili della scuola – ciò che conta è che siano stati selezionati in un contesto internazionale, a fianco di ballerini di altissimo livello. Questo testimonia la validità del nostro lavoro e la passione che ogni giorno investiamo nella formazione dei nostri ragazzi».

Il World Dance Movement, nato con l’obiettivo di unire danzatori e coreografi di diverse culture, rappresenta oggi uno dei più importanti appuntamenti nel panorama della danza mondiale. La partecipazione e il successo degli allievi della Margot Fonteyn diventano così motivo di orgoglio non solo per la scuola, ma per la stessa comunità di Vibo Marina, che vede ancora una volta valorizzato il talento e l’impegno dei propri giovani.