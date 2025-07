Vibo Marina, ultimo appuntamento con la rassegna Ti porto al cinema: venerdì la proiezione di Inside out

Un film per bambini ma anche per adulti di ogni età. Ingresso gratuito e posti a sedere per l'iniziativa organizzata dalla Pro loco e giunta alla sua quinta edizione

Al porto di Vibo Marina, retrobanchina Fiume vicino Capitaneria di Porto, sera di venerdì 25 luglio alle ore 21.30 verrà proiettato “Inside Out”, un capolavoro d’animazione della Disney Pixar carico di colori ed emozioni, un film divertente, molto adatto ai bambini ma anche agli adulti di ogni età.

Si tratta dell’ultima proiezione della rassegna “Ti Porto al Cinema” organizzata dalla Pro Loco Vibo Marina APS, in collaborazione con l’istituto comprensivo Vespucci, inserita nel cartellone estivo del Comune e realizzata con la disponibilità dell’Autorità portuale, al fine di promuovere anche quest’ estate momenti culturali e di incontro tra cittadini e turisti, oltre che d’integrazione paese-porto.

Una rassegna giunta alla quinta edizione, svolta grazie all’impegno dei soci e dei volontari del Servizio civile Promozione Italia, che ha riscosso numerosi consensi e grande partecipazione. «Il cinema all’aperto – spiegano gli organizzatori – si è dimostrato anche quest’anno come un’occasione di svago e relax, un modo per godere di un piacevole filmato – gratuito e con 100 posti a sedere – con la brezza marina e gustando nel contempo l’incantevole baia di Porto Santa Venere».

Preceduto da una breve presentazione, sera del 25 luglio sarà quindi proiettato “Inside Out” una pellicola creato nel 2015 da Pixer Animation Studio e distribuito dalla Walt Disney: «Non si tratta di un semplice cartone animato, ma di un vero gioiello di animazione con una storia brillante che ci racconta in modo fantastico quanto accade nella mente di Riley, la ragazza protagonista del film, e come la mente manifesta all’esterno emozioni già innate nei bambini quali la paura, la rabbia, la tristezza, il disgusto e la gioia. “Inside Out”, che ha ottenuto vari riconoscimenti tra cui Oscar e Golden Globe per il miglior film di animazione (1996), è un film che parla a tutti, dai più piccoli agli adulti; forse perchè può far anche bene comprendere meglio le nostre emozioni e viverle pienamente. Vi aspettiamo quindi, ragazzi ed adulti – concludono i componenti della Pro loco -, al porto di Vibo Marina sera di venerdì 25 luglio ore 21.30 per questo spettacolare intramontabile film della Disney, gratuito e con posti a sedere».