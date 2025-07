San Nicola da Crissa, via libera da Anas ai lavori da oltre 5 milioni di euro sulla ex statale 110: un passo cruciale per la viabilità locale

È stato dato il via libera oggi all’atteso intervento di messa in sicurezza del corpo stradale lungo la nsa 572 (ex ss 110) nel comune di San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia. Anas ha infatti proceduto alla consegna dei lavori al Consorzio Artek Consorzio Stabile – Italstrutture S.c.p.a. – Costruzioni Lucia Srl – Aris Srl, segnando un momento cruciale per la riapertura di un’arteria stradale vitale per la comunità. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, si concentrerà su diverse aree chiave tra il Km 0,000 e il Km 15,000. Nello specifico, le attività prevedono il consolidamento del corpo stradale interessato da frane, il rifacimento completo del pacchetto stradale con la relativa segnaletica orizzontale e verticale, e la posa in opera di nuove barriere stradali di protezione.

Parole di apprezzamento sono state espresse dalle autorità locali. «Adesso possiamo esprimere grande soddisfazione per l’avvio di questi interventi che contribuiranno a risolvere le gravi carenze della viabilità del nostro territorio», hanno dichiarato congiuntamente il sindaco del Comune di San Nicola da Crissa e il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di questo passo: «La consegna di oggi rappresenta un momento fondamentale per le nostre comunità, un passo importante verso la riapertura di un’arteria stradale determinante per lo sviluppo socioeconomico». Hanno inoltre garantito una supervisione costante: «Vigileremo affinché i lavori vengano completati nei tempi stabiliti».

Gli interventi, la cui conclusione è prevista entro il 2026, consentiranno finalmente la riapertura al transito del tratto della ex ss 110, attualmente chiuso a causa dei significativi danni provocati da frane ed eventi alluvionali che hanno compromesso la stabilità e la sicurezza della strada. La riapertura di questa infrastruttura non solo migliorerà la sicurezza stradale, ma darà anche un impulso significativo alla connettività e allo sviluppo economico e sociale dell’intera area.