Paravati, procede con successo la tre giorni di eventi promossa dall’associazione Michele Turco

Procede con grande interesse e partecipazione di pubblico la tre giorni organizzata a Paravati dalla locale associazione Onlus Michele Turco, in collaborazione con la Regione Calabria e il Comune di Mileto. La rassegna si concluderà questa sera con la prima edizione del Torneo di briscola 500, in programma dalle 15.30 nel piazzale antistante la scuola media di Paravati, e con il successivo spettacolo di animazione serale “Super dance flash live show. Format anni ’80 e ‘90”. Nel frattempo, ieri e avantieri, nel paese natio della Serva di Dio Natuzza Evolo si sono svolte con successo, la seconda edizione dell’estemporanea di pittura “Le nostre radici” e la IV edizione dei giochi popolari “La notte degli angeli”, quest’ultima dedicata a tutti coloro che sono prematuramente scomparsi. Tra questi, lo stesso giovane a cui è intitolata l’associazione di terzo settore promotrice dell’evento. La rassegna di pittura ha visto all’opera artisti provenienti da tutta la Calabria, con l’obiettivo di dare con le loro creazioni risalto alle realtà culturali e paesaggistiche del territorio comunale di Mileto. Premi in denaro sono stati assegnati ai primi otto classificati. Alla fine ad aggiudicarsi l’estemporanea è stato Ercole Fortebraccio, con il quadro “La storia della salvezza”.

Al secondo posto è giunto Antonello Spadafora con la sua “Lettera a Paravati”, seguito a ruota da Gregorio Procopio con l’opera “Dalle radici”. Premiati anche i componimenti di Giuseppe De Franco, Francesca Rita Mazzeo, Rocco Regina, Giuseppe Pelosi e Vito Squillaci. Menzioni speciali sono state poi assegnate a Maria Nicolò e Carmelita Caruso “per il loro particolare talento artistico”. Nell’occasione sono state anche selezionate dall’apposita giuria le dodici creazioni da inserire nell’edizione 2026 del calendario realizzato annualmente dall’associazione Michele Turco. La cerimonia di premiazione è avvenuta in piazza “Caduti di Nassiriya”. La rassegna, come detto, è proseguita ieri con “La notte degli angeli”, a cui hanno partecipato decine di grandi e piccini. La conclusione, questa sera, con l’atteso Torneo di briscola 500, nel piazzale della scuola media, e con il successivo spettacolo musicale dedicato agli anni ’80 e’90.