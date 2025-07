Nasce la nuova Pro loco SorianIdea, il presidente Alessandria: «Porteremo alto l’innato senso di comunità»

Un entusiasmo acceso e coinvolgente volto esclusivamente alla miglioria del territorio oltre che alla sua valorizzazione. Fare per il territorio è un impegno senza scopo di lucro ma figlio di una passione pura e innata, legata all’amore per le proprie radici senza. Spinta anche da questi sentimenti, nasce a Soriano Calabro la nuova Pro Loco SorianIdea con l’intento di dare nuova linfa alle iniziative nell’intero comprensorio sorianese, contribuendo così a dare un volto sempre più positivo al paese e alle sue bellezze storiche e naturali.

I presenti

Si è svolta nei giorni scorsi dunque la conferenza stampa di presentazione della nuova Pro Loco, riconosciuta anche da Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). L’incontro si è svolto all’interno della sala consiliare del comune di Soriano Calabro e ha visto numerosi cittadini al seguito, a conferma di come l’attività sociale nel territorio rivesta un ruolo importante.

Al tavolo tecnico oltre al sindaco Antonino De Nardo, al vicesindaco Francesco Alessandria e alla consigliera con delega alla cultura Luciana Varì, erano presenti anche i nuovi esponenti del neonato ente a partire dal suo presidente, Domenico Alessandria. Alla nascita della nuova associazione erano presenti anche Filippo Capellupo, presidente regionale Unpli, insieme a Eugenio Sorrentino attuale presidente provinciale Unpli Vibo Valentia. Presente anche Pino Maiuli, già presidente Unpli provinciale.

Le parole del sindaco e della consigliera Varì

SorianIdea, conferenza stampa presentazione

A fare i consueti saluti di casa, il primo cittadino De Nardo: «Per la comunità di Soriano questo è un giorno importante. Nella nostra campagna elettorale abbiamo sempre auspicato ampia partecipazione da parte della comunità e questo è un dato di fatto. Soriano storicamente è una comunità laboriosa ed è un faro per l’intero comprensorio, per questo il nostro compito è quello di valorizzare quelle che sono le nostre radici. So che significa fare Pro Loco dal momento che vengo da quel mondo, ed essere soci di questo ente significa fare sacrifici. Noi ci dobbiamo mettere il cuore, e di questo dobbiamo anche ringraziare Pino Maiuli per tutto quello che ha fatto e che sta facendo per noi e per tutti i consigli che ci ha dato».

A prendere la parola è stata poi la consigliera con delega alla cultura, Luciana Varì: «Saluto innanzitutto Domenico Alessandria, nuovo presidente della Pro Loro SorianIdea, rete Unpli. Sono emozionata perché buona parte dei componenti di questa rete associativa sono per me casa, dal momento che sono un gruppo con cui ho collaborato in passato e che ha fatto tanto per il paese, dunque mi sento ancora a casa sotto questo punto di vista, anche perché sono tutte persone di Soriano. Con orgoglio questo paese dimostra di essere in grado di poter fare e di essere volitivo. Il mio augurio come amministratrice è di lavorare in accordo per il bene della comunità. Questo sarà un cammino che forse incontrerà dei sassolini lungo il percorso, ma non bisogna mai demordere, anche se all’inizio ci saranno dei pregiudizi. Bisogna costruire il presente per Soriano perché se ci sono delle fondamenta forti nel presente, anche il futuro sarà positivo. Soriano merita collaborazione». Sulla stessa lunghezza d’onda della consigliera Varì anche il vicesindaco Francesco Alessandria, soprattutto sul concetto di collaborazione.

Il nuovo presidente di SorianIdea

L’ufficiale percorso della nuova Pro Loco SorianIdea parte dunque in parallelo alle prime parole del nuovo presidente dell’associazione Domenico Alessandria, che si presenta così: «SorianIdea è un’associazione che si propone di promuovere benessere e sviluppo all’interno della comunità di Soriano e nasce dalla convinzione del forte e innato senso di comunità, oltre che dalla partecipazione attiva anche da parte dei cittadini. Io ringrazio tutti per questa opportunità che mi è stata concessa nel fare il presidente, e ringrazio tutti quelli che ci stanno dando una mano per le iniziative in fase di lavorazione».

Sorrentino e Maiuli

il seguito di pubblico alla conferenza stampa

L’augurio arriva anche da due figure importanti del settore, e a livello provinciale, come l‘attuale presidente Unpli Vibo Valentia, Eugenio Sorrentino, e quello che invece lo ha preceduto alla presidenza, Pino Maiuli.

Ecco innanzitutto le parole di Sorrentino: «Faccio innanzitutto il benvenuto alla Pro Loco SorianIdea nella famiglia Unpli. Il mondo Unpli è guardato con grande attenzione dalle altre associazioni e non a caso sta attraversando una fase di crescita provinciale e regionale. Cresce innanzitutto il numero delle Pro Loco che sentono il bisogno di appoggiarsi alla competenza dell’Unpli, grazie anche al presidente regionale Capellupo. È tanta la mia esperienza di vita personale nelle attività nel mondo del volontariato e in molte comunità, per quanto piccole possano essere, hanno precise identità e un importante patrimonio culturale, meritevole di essere valorizzato e tutelato, e Soriano è tra queste realtà. Le sue eccellenze artigianali e la sua tradizione religiosa, oltre all’elevata capacità imprenditoriale, ne conferiscono un apprezzato e apprezzabile primato e ciò merita di essere ulteriormente promosso. Felice dunque di questo matrimonio tra Unpli e Soriano».

È la volta poi di Pino Maiuli: «Credo che di fronte al presidente regionale chiedere scusa di quanto successo in passato (riferendosi alle frizioni tra la storica Pro loco e il Comune) sia il minimo ma, a parte questo, come si suol dire si ritorna sempre al primo amore. In ogni caso quando una persona sbaglia, perché di errori se ne fanno e ne facciamo tutti, chiedere scusa penso sia da persone intelligenti. Ciò che mi sento di dire e che la Pro Loco non è di nessuno e non è del nuovo presidente Domenico Alessandria. La Pro Loco, lo dice la parola stessa, vuol dire promuovere il luogo. Sono sicuro che lo spirito di collaborazione porterà a grandi cose».

Capellupo, presidente Unpli Calabria

Significativo, infine, l’intervento dell’attuale presidente regionale Unpli, Filippo Capellupo che ha ripercorso il proprio percorso partendo dall’esperienza politica a Catanzaro dove, come assessore ai servizi sociali: «ho preso in mano una situazione critica e delicata con molti sfrattati. Io mi rimboccai le maniche e in un anno rimisi a posto ogni cosa. Poi mi fecero fare dieci anni di assessore al turismo alla provincia di Catanzaro e adesso eccomi qui. Associazione significa rimboccarsi le maniche ed essere uno strumento per gli altri. Ogni associazione che non è Pro Loco, nella Pro Loco deve vedere una salvezza».

E ancora: «Lavoro come Pro Loco senza soldi, perché se noi lavoriamo con il materiale umano, vale più dei soldi perché soldi puoi averne quanti ne vuoi ma se non hai le persone giuste non vai da nessuna parte. Tocca a noi tirare fuori le cose più belle nel nostro territorio, in una Calabria che non decolla».

L’organigramma

Stilato anche il nuovo organigramma di SorianIdea così costituito:

Presidente Domenico Alessandria; vicepresidente Gino Grillo; segretaria Angela Cannatelli; tesoriere Giuseppe Alessandria. Consiglieri: Pasquale Fatiga, Cosimo Mezzatesta, Vincenzo Nesci, Luigi Prestanicola e Giuseppe Primerano.