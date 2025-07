Filandari, la grotta di Santa Cristina come quella di Massabielle a Lourdes: posizionata una statua della Madonna

La grotta di Santa Cristina come quella di Massabielle, a Lourdes, in Francia. Nel caratteristico luogo pubblico situato nel comune di Filandari, infatti, da qualche ora capeggia una bella statua della Vergine Maria, così come apparsa alla metà dell’ottocento ai piedi dei Pirenei alla giovane Bernadette Soubirous. L’arrivo nella grotta di Santa Cristina della Madonna di Lourdes è stato suggellato con una partecipata celebrazione eucaristica all’aperto e con lo svelamento e la solenne benedizione dell’effigie mariana, donata alla comunità dal sindaco Rita Fuduli. «È stata una serata meravigliosa – sottolinea al riguardo il primo cittadino di Filandari – in uno dei luoghi più simbolici e suggestivi del nostro territorio. Un sentito grazie di vero cuore al parroco don Giuseppe Larosa e ai suoi collaboratori per la disponibilità nel celebrare la santa messa, al signor Domenico Razza per aver donato il vetro protettivo posto davanti alla statua di Santa Cristina, al signor Umberto Runco per aver materialmente situato la statua della Madonna di Lourdes all’interno della grotta».

«Infine – aggiunge Fuduli – un immenso grazie al coro di Filandari, per aver accompagnato con devozione la liturgia eucaristica, agli operatori del Comune, che si sono impegnati nel rendere ancora più bella e accogliente la nostra amata grotta, ai nostri concittadini per la loro presenza e partecipazione a una serata che resterà per sempre nel cuore di tutti». L’appuntamento di luglio nella suggestiva cornice della grotta di Santa Cristina è ormai divenuto consuetudine a Filandari. Quest’anno è stato suggellato con l’arrivo della bella statua della Madonna di Lourdes, lo scorso anno con l’accoglienza dei volontari della sottosezione di Vibo Valentia dell’Unitalsi, di ritorno proprio dal noto santuario mariano francese.