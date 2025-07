Inaugurato il primo info point del Parco delle Serre: «Così accogliamo e guidiamo i turisti tra le bellezze della nostra terra»

È stato inaugurato oggi a Serra San Bruno il primo info point-store ufficiale del Parco Naturale Regionale delle Serre, alla presenza del commissario straordinario Alfonso Grillo e dei giovani operatori che gestiranno la struttura. Il punto si trova in via Rosellina 2, a pochi passi dal centro storico.

La struttura in legno sarà operativa da lunedì e offrirà informazioni turistiche, materiali promozionali, prodotti a marchio e servizi di accoglienza per escursionisti e visitatori.

L’apertura, come si legge in una nota, rientra «in un progetto più ampio di potenziamento del turismo outdoor e della fruizione sostenibile delle risorse ambientali e culturali del Parco, in linea con le attività avviate negli ultimi tre anni».

«Questo Info Point non è solo uno sportello turistico, ma un segno tangibile di una visione concreta di valorizzazione territoriale. Vogliamo che ogni visitatore che entra nel Parco delle Serre si senta accolto, orientato e parte di un’esperienza autentica», ha detto il commissario Alfonso Grillo.

«Il nostro impegno – ha aggiunto – è costruire infrastrutture leggere ma strategiche, capaci di fare rete con i territori, promuovere le eccellenze e sostenere un’economia turistica radicata, etica e duratura. Questo presidio fisso a Serra San Bruno è solo il primo passo: abbiamo una visione a più tappe che riguarda anche le aree interne e le vie dei cammini».

Il punto informativo è stato realizzato con materiali sostenibili e contiene brochure, mappe dei sentieri, gadget, guide tematiche e prodotti editoriali. «Fornirà informazioni sul Cammino del Normanno, sugli itinerari cicloturistici e sulle esperienze di forest bathing nei boschi vetusti del Parco, come il Bosco Archiforo, inserito tra le 40 meraviglie forestali del mondo dallo scienziato giapponese Qing Li».

La gestione sarà affidata a giovani operatori formati nell’ambito delle attività promozionali del Parco. Il materiale informativo sarà disponibile anche in più lingue, per accogliere turisti stranieri.

I primi ad aver usufruito dei servizi dell’info point, cinque minuti dopo l’inaugurazione – fanno sapere dal Parco -, sono stati dei turisti toscani per la prima volta in vacanza in Calabria.