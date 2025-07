A Jonadi avviato il campo estivo riservato ai ragazzi, il sindaco: «Sarà molto più di un momento di svago»

Al via, a Jonadi, il campo estivo riservato ai ragazzi nati negli anni 2015 e 2016. L’iniziativa sociale è promossa dal Comune con l’obiettivo di offrire un’opportunità educativa e ricreativa durante il periodo estivo, contribuendo al tempo stesso a rafforzare il senso di comunità e il sostegno alle famiglie. Realizzata con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche sociali, essa si sta svolgendo a totale carico dell’Ente territoriale, ulteriore tassello delle politiche di inclusione e supporto sociale messe in cantiere in questo settore. «Questo campo estivo – afferma il sindaco Fabio Signoretta annunciando l’avvio dell’iniziativa – è molto più di un momento di svago. È un’occasione per valorizzare il tempo dei ragazzi, offrendo loro relazioni, gioco e scoperta, ma anche un modo per essere vicini alle famiglie in un periodo dell’anno che può essere complicato sotto il profilo organizzativo. Auguro ai partecipanti buon divertimento: Jonadi continua a investire sul presente e sul futuro dei suoi cittadini più giovani».

Al riguardo giungono anche i sentimenti di gratitudine rivolti dall’assessore al ramo Nicolina Corigliano «agli uffici comunali per il lavoro svolto, alle famiglie per la fiducia riposta nell’amministrazione e ai ragazzi del servizio civile per il loro supporto quotidiano». Il campo estivo – così come sottolineato in conclusione dalla sede municipale – si inserisce nel percorso tracciato dall’amministrazione di Jonadi, «che punta a una comunità inclusiva, dinamica e vicina alle esigenze delle persone». Dopo questa misura saranno annunciate ulteriori iniziative già nelle prossime settimane, «con particolare riferimento sempre alle ragazze e ai ragazzi del territorio, per poi arrivare all’evento “Torno Giù – l’Agorà di chi ritorna” che è da ormai quattro anni l’evento giovanile più atteso nella prima settimana di settembre».