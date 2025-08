Il musical sul beato Carlo Acutis va in scena sulla spianata di Villa della Gioia: toccante incontro tra i devoti di Natuzza e dell’influncer di Dio

La Serva di Dio Natuzza Evolo e il Beato Carlo Acutis insieme sotto l’egida del musical. Un momento di intensa emozione, che i numerosi presenti hanno vissuto a Paravati, nella magica atmosfera della grande spianata della Villa della Gioia, grazie all’opera che ripercorre la vita del giovane morto nell’ottobre del 2006 a Monza per leucemia fulminante e prossimo ad essere proclamato santo da Papa Leone XIV. A proporre con successo lo spettacolo “L’influencer di Dio – Carlo Acutis, il Musical”, i giovani dell’oratorio parrocchiale “Santa Paola Frassinetti” di San Calogero. L’opera è la prima dedicata al beato. Al riguardo, i ragazzi della comunità del vibonese sono stati tempo fa ricevuti in Vaticano dal compianto Papa Francesco, al termine di un’udienza generale in piazza San Pietro. Nell’occasione hanno portato in dono al pontefice una copia originale del testo dello spettacolo. “L’influencer di Dio – Carlo Acutis, il Musical” è un’opera scritta e diretta da Francesco Romano e Francesco Paolo De Vita, con la collaborazione di monsignor Vincenzo Rocco Scaturchio e don Andrea Campennì. Essa ripercorre le tappe principali della vita e degli insegnamenti del ragazzo, figura che Papa Francesco ha proposto nell’Enciclica “Christus vivit” come modello di santità nell’attuale era digitale. Nel lavoro teatrale in musica e prosa vengono così raccontati i pensieri, le preghiere e le passioni che lo hanno contraddistinto, con particolare riferimento agli aspetti più semplici e umili del suo breve vissuto terreno. In particolare, l’amore verso i poveri, il prossimo, la Vergine Maria e l’Eucaristia, quest’ultima da lui definita “Autostrada per il cielo”.

«Con animo colmo di gratitudine – hanno affermato al termine della serata i protagonisti dell’applaudita rappresentazione, ricevendo l’affettuoso abbraccio del presidente della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, don Pasquale Barone – desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a Villa della Gioia, che ha fortemente voluto e sostenuto la rappresentazione de “L’Influencer di Dio – Carlo Acutis, il Musical”. È stata per noi un’immensa gioia e un profondo onore aver portato in scena questa testimonianza di fede sul sagrato del Santuario, luogo benedetto e segnato dalla presenza spirituale della Serva di Dio Natuzza Evolo. In questo spazio sacro, intriso di preghiera e devozione mariana, il nostro cuore ha percepito un legame speciale tra Carlo e la Madonna, che ci auguriamo possa trasparire e toccare le coscienze di tanti – soprattutto dei giovani – suscitando domande, speranza e desiderio di verità. Che il messaggio luminoso di Carlo, giovane innamorato dell’Eucaristia, possa irradiarsi ancora più forte da questo luogo di Grazia».

E, ancora, in questo caso rivolti ai presenti: «Abbiamo vissuto un momento di grazia e condivisione che porteremo nel cuore. La vostra presenza numerosa, il silenzio attento, gli occhi colmi di emozione… tutto ha reso questa serata un’esperienza viva, vera, indimenticabile. Carlo, con la sua semplicità e il suo amore per l’Eucaristia, continua a parlare al mondo. E lo fa anche attraverso di voi». Parole sentite, che fanno capire le sensazioni percepite a Paravati nel segno di questi due umili testimoni di fede del nostro tempo.