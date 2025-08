Il Leo Club di Vibo Valentia festeggia 53 anni di attività e suggella il patto d’amicizia con il Club di Palmi

Il presidente Domenico Deodato, riconfermato per il secondo anno consecutivo alla guida del sodalizio. Nel corso della serata sono stati accolti nuovi soci

Si è svolta a Palmi la prima tappa del Calabria Tour Leo, un evento che ha visto protagonisti il Leo Club Vibo Valentia e il Leo Club Palmi. Nel corso della serata sono stati accolti nuovi soci e rinnovato il tradizionale patto di amicizia tra i due Club. Tra gli ospiti presenti, il presidente del Multidistretto Leo Alessandro Salvarani Corsetti, il past presidente del Multidistretto Mattia Lattanzi, il presidente del distretto Leo 108Ya Francesco Persampieri, il presidente del Lions Club Vibo Valentia Domenico Caporale e la delegata d’Area Sud Marta Varrà socia e tesoriere del Club, che ha coordinato il lavoro di tutto lo staff dell’area.

Il presidente del Leo Club Vibo Valentia, Domenico Deodato, riconfermato per il secondo anno consecutivo, ha aperto l’incontro. Nel suo intervento ha tracciato un bilancio positivo dell’anno appena concluso e indicato le prospettive future del Club. Ha ricordato le numerose attività svolte, dal torneo di beach volley a Palmi, ai progetti sociali realizzati in collaborazione con i Lions, come il Banco Alimentare, la raccolta del farmaco sospeso, gli eventi natalizi con l’AVIS e la donazione di un defibrillatore al Parco Urbano di Vibo Valentia.

Nel corso della serata sono stati ufficialmente presentati i nuovi soci del Leo Club Vibo Valentia. Con grande affetto, il Club ha salutato due soci storici: Marcello Gostl Candela e Maria Teresa Riga, che concludono il loro percorso Leo per raggiunti limiti d’età. A loro è stato rivolto un sentito ringraziamento per il contributo, la dedizione e l’energia dimostrati nel corso degli anni.

Uno dei momenti più sentiti della serata è stato il rinnovo del Patto di Amicizia con il Leo Club Palmi, un legame che va oltre le attività formali ed è frutto di anni di collaborazione, stima reciproca e obiettivi condivisi. Un’amicizia nata sul campo, tra service, progetti e relazioni autentiche, che continua a rappresentare un esempio di sinergia tra Club. Ma la serata è stata anche l’occasione per celebrare i 53 anni del Leo Club Vibo Valentia e i 29 anni del Leo Club Palmi.