Gli scorci di Rombiolo messi su tela da 22 artisti calabresi: successo per l’estemporanea di pittura “EmozionArti”

Alcune delle opere realizzate dai 22 artisti partecipanti

Domenica 3 agosto, si è tenuta a Rombiolo l’estemporanea di pittura “EmozionArti a Rombiolo 2025”, organizzata dalla Pro Loco di Rombiolo con il supporto del Comune e della Regione Calabria. L’evento ha riportato l’arte nelle strade della città dopo anni di assenza, coinvolgendo 22 artisti e l’intera comunità. In un’atmosfera di tranquillità e creatività, le vie di Rombiolo e delle sue frazioni si sono animate di colori e cavalletti. Artisti, sia professionisti che amatori, provenienti da tutta la Calabria, hanno trasformato gli angoli più suggestivi del paese in tele, immortalando scorci, monumenti storici e l’essenza stessa della città. L’iniziativa, fortemente voluta dalla presidente della Pro Loco, Alessia Gerace, e dal direttore artistico Federica Monteleone, ha riscosso un successo straordinario, dimostrando quanto l’arte e la cultura siano valori ancora molto sentiti dalla comunità locale. La giornata di pittura, durata circa nove ore, ha prodotto 22 opere uniche, realizzate con tecniche e stili diversi, che nel tardo pomeriggio sono state sottoposte al giudizio di una giuria tecnica.

Nonostante l’alto livello tecnico e artistico delle opere, la Giuria ha premiato le cinque migliori creazioni. Il primo premio è andato al maestro Giuseppe De Franco per la sua opera “Rombiolo onirica”, che rappresenta in modo suggestivo il monumento a San Michele, patrono della città, e altri scorci storici. Sul podio sono saliti anche Gregorio Procopio e Raffaele Francomano, rispettivamente secondo e terzo classificato, seguiti da Francesco Magialardi e Maria Luisa Bevivino.

Oltre ai premi principali, la manifestazione ha riservato un’ulteriore e piacevole sorpresa. Otto opere non vincitrici, inizialmente non previste per un premio, sono state acquistate direttamente dai cittadini presenti alla cerimonia. Questo inaspettato entusiasmo ha portato il numero totale di opere premiate a 13 su 22, un risultato che ha lasciato di stucco gli stessi organizzatori. Il successo di “EmozionArti a Rombiolo 2025” è un segnale molto positivo che fa ben sperare per il futuro. L’auspicio degli organizzatori è che «l’evento possa ripetersi negli anni a venire, attirando un numero sempre maggiore di artisti e appassionati d’arte, e consolidando il ruolo di Rombiolo come centro di creatività e cultura».