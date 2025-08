A Vibo Marina nasce la “Fanfara del Porto e del Mare”, un progetto ideato dalla Pro Loco col supporto della Regione. Iscrizioni aperte

La Pro Loco Vibo Marina Aps ha annunciato la creazione di una nuova iniziativa culturale ed educativa: la “Fanfara del Porto e del Mare”. Il progetto, che mira a promuovere l’inclusione e a rafforzare il senso di comunità attraverso la musica, è stato reso possibile grazie a un contributo della Regione Calabria. L’iniziativa, che segue l’approvazione del progetto da parte della Regione, è stata finanziata con un contributo una tantum assegnato con la L.R. n. 35/2024. Secondo la Pro Loco, «il progetto è impegnativo e i suoi effetti sono destinati a durare nel futuro. La fanfara non solo guarda alla formazione e all’inclusione attraverso la musica, ma si propone anche di promuovere i beni ambientali e culturali del territorio marittimo-portuale-industriale-turistico di Vibo Marina. L’obiettivo è quello di rafforzare il senso di comunità e l’accoglienza in un’area che è spesso considerata periferica».

«Con l’arrivo degli strumenti musicali, principalmente ottoni e percussioni – hanno aggiunto dalla Pro Loco -, sono iniziate le prove pratiche e gratuite presso la sede della Pro Loco in via Roma, nell’area portuale. Le prove teoriche erano già state avviate in precedenza. Il referente del progetto è Andrea Mamone, musicista e vicepresidente della Pro Loco, il quale si sta impegnando in maniera instancabile». La Pro Loco invita caldamente «tutti i cittadini, sia giovani che adulti di ogni età, a far parte di questa formazione musicale. L’invito è rivolto anche agli ospiti del territorio e a tutti gli appassionati della musica d’insieme». L’esperienza descritta dal sodalizio «bella ed entusiasmante» prevede le prime esibizioni in luoghi di interesse turistico e identitario. «Per iscriversi ai corsi gratuiti e per qualsiasi altra informazione, è possibile contattare Andrea Mamone o il presidente della Pro Loco, Enzo De Maria, inviando una mail agli indirizzi prolocovibomarina@virgilio.it o prolocovibomarina@gmail.it».