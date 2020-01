Festa del Tricolore, celebrazioni anche a Vibo Valentia – Video

In occasione del 223esimo anniversario dall’istituzione del vessillo nazionale, l’amministrazione comunale ha aderito alla ricorrenza con una cerimonia in Comune

In occasione del 223esimo anniversario dall’istituzione del vessillo nazionale, l’amministrazione comunale ha aderito alla ricorrenza con una cerimonia in Comune

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

L’Inno di Mameli dà il via ufficiale alla cerimonia per il 223esimo anniversario della nascita della bandiera d’Italia. Ricorrenza che si celebra il 7 gennaio di ogni anno. Iniziativa quest’anno sposata anche dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia che ha voluto così rimarcare il suo impegno in un percorso di recupero e di valorizzazione della storia che appartiene all’Italia. Nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza le massime autorità civili e militari della provincia. In sala, soprattutto i giovani delle scuole del Vibonese. A loro si è rivolto il prefetto Francesco Zito che ha rimarcato il valore della bandiera tricolore. Simbolo della libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei valori della propria storia, nei principi di fratellanza, di eguaglianza e nel rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo. La cerimonia si è conclusa con la proiezione del messaggio di fine anno del presidente della Repubblica e la consegna degli attestati di partecipazione da parte del sindaco Maria Limardo.