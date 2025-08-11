Meteo Vibonese, è arrivata la quarta ondata di caldo. Ecco le previsioni per Ferragosto

La quarta ondata di caldo di questa stagione estiva 2025 è appena iniziata. Dopo diversi giorni di frescura e di temperature al di sotto delle medie stagionali, ecco che il termometro a partire dal weekend è in generale aumento.

Temperature in aumento e caldo moderato

Secondo le ultime emissioni modellistiche infatti tra il weekend e la settimana di ferragosto sono previsti valori di temperatura di circa 5°C al di sopra delle medie stagionali e ciò vorrà dire che lungo le coste specie Joniche e pianure si avranno temperature fino ai 33-34°C con possibili punte fino ai 35-36°C. Picchi più elevati, come di consueto con la presenza dell’anticiclone africano, si avranno nelle aree interne del Cosentino e del Crotonese dove il termometro potrà raggiungere i 39-40°C. Meno elevati invece saranno i valori lungo il versante Tirrenico con temperature che non dovrebbero superare i 30-32°C ma con tasso di umidità generalmente più elevato.

Da giovedì temporali pomeridiani

Ecco però che a partire da giovedì 14 agosto l’anticiclone africano subirà un generale indebolimento a causa di correnti più fresche in quota: ciò causerà un lieve calo delle temperature accompagnato da diffusa instabilità pomeridiana. Sempre secondo le ultime emissioni modellistiche sono previsti piogge e temporali nelle aree interne e montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte ma con possibili sconfinamenti fin verso le aree di pianure e costiere. Per tutti i dettagli e per le aree più a rischio vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.