A Vibo Marina tutto pronto per i Giochi senza Frazioni: dalla gara coi sacchi al tiro alla fune per divertirsi e fare comunità – VIDEO

L'iniziativa è stata organizzata dalla parrocchia in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Rosario, con l'obiettivo di offrire un'occasione di incontro e socializzazione. Appuntamento a questa sera

Stare insieme e fare comunità. È con questo obiettivo che la parrocchia di Vibo Marina ha organizzato, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Rosario di Pompei, il torneo “Giochi senza Frazioni”. Così, questa sera 12 agosto a partire dalle ore 20:30, i giochi popolari tanto in voga tempo fa torneranno a rivivere sul lungomare Cristofaro Colombo.

Un’iniziativa che vuole essere, come spiegano gli organizzatori, non solo un momento di divertimento estivo, ma anche una occasione di aggregazione e socializzazione per tutta la comunità. Oltre ai giochi popolari, per i quali sono previste delle squadre e ricche premiazioni, ci saranno anche giochi e animazioni pensati per i più piccoli. Una serata, dunque, proprio per tutti, che prenderà il via dopo la Santa messa.

Nello specifico, il programma del torneo si snoda attraverso sei giochi scelti appositamente per stimolare la collaborazione e il buonumore:

Pignatte : un classico che richiede precisione, coordinazione e tanta tenacia.

: un classico che richiede precisione, coordinazione e tanta tenacia. Tiro alla fune: l’emblema del lavoro di squadra, dove la forza collettiva è l’unica via per la vittoria.

l’emblema del lavoro di squadra, dove la forza collettiva è l’unica via per la vittoria. Gara dei Sacchi : un tuffo nel passato, tra salti e risate, che riporta tutti all’infanzia.

: un tuffo nel passato, tra salti e risate, che riporta tutti all’infanzia. Gara della Pasta Asciutta: una sfida di abilità e velocità, che unisce la competizione al sapore della tradizione.

una sfida di abilità e velocità, che unisce la competizione al sapore della tradizione. Gara della Carriola: un gioco che richiede fiducia reciproca, equilibrio e coordinazione tra compagni.

un gioco che richiede fiducia reciproca, equilibrio e coordinazione tra compagni. Hula Hop: una prova di resistenza e coordinazione, che mette alla prova la concentrazione.

Il sistema di punteggio assegnerà da 10 a 1 punto a seconda del piazzamento in ogni gioco. La squadra che otterrà il punteggio totale più alto sarà proclamata “Vincitrice del Torneo 2025”. Previste anche altre premiazioni.