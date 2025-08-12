Murales, fiori e colori per le vie: Triparni si fa bella grazie all’iniziativa “Green day”

Colori, piante e un pizzico di allegria. Così Triparni, frazione di Vibo Valentia, si fa bella grazie all’iniziativa “Green day”, ideata e realizzata dall’associazione Vocal Tactus in un’ottica di riqualificazione e valorizzazione del borgo. A lodare l’impegno di giovani e cittadini è l’assessore all’ambiente del Comune di Vibo, Marco Miceli, che ha fatto parte della giuria tecnica nell’ambito dell’iniziativa “Green day”.

Triparni, spiega l’assessore in una nota, «ha acquistato una veste nuova, grazie all’intenso impegno profuso dai propri abitanti, che sono riusciti a far rifiorire tutte le aree verdi del borgo ed a rendere attrattiva ogni via, allestendola con murales e creazioni artistiche a basso impatto ambientale frutto della fantasia dei partecipanti e della loro pregevole volontà di partecipazione attiva a tutte le attività di riqualificazione delle aree verdi e, più in generale, del territorio. Triparni è uno splendido borgo, che gode di una posizione estremamente favorevole, essendo ubicato a “mezza costa” e di un panorama mozzafiato. Un posto ricco di potenzialità, che la comunità ha dimostrato di saper valorizzare e sfruttare, lanciando messaggi importanti in tema di ecosostenibilità ambientale. E che invitiamo tutti a visitare, soprattutto in questo periodo, e magari in occasione della premiazione che avverrà il 13 agosto».

L’esponente della Giunta Romeo auspica quindi che l’esempio dell’associazione Vocal Tactus «sia recepito dall’intera comunità vibonese e che la partecipazione attiva alla riqualificazione dei quartieri della nostra città coinvolga il maggior numero possibile di cittadini. La sensibilizzazione collettiva è lo strumento più importante a tutela dell’ambiente. Ringrazio e mi complimento quindi – conclude Miceli – con l’associazione Vocal Tactus e la comunità di Triparni per aver contribuito fattivamente al miglioramento in chiave “green” del proprio quartiere ed alla sensibilizzazione della cittadinanza sul fronte delle tematiche ambientali».