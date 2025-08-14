Pizzoni, un angolo di paradiso ritrovato: escursione lungo il torrente Cerasia dopo l’intervento di pulizia dei volontari

Una parte del nutrito gruppo di escursionisti

Un successo inaspettato e un’emozione forte quella provata a Pizzoni, dove circa 80 persone si sono unite per una speciale escursione lungo il fiume Cerasia. L’evento, nato dall’iniziativa di alcuni volontari che hanno ripulito un lungo tratto del corso d’acqua, ha trasformato un luogo spesso associato a ricordi negativi in uno scenario di bellezza e rinascita. Il raduno è avvenuto di buon mattino in piazza delle Grazie, con un gruppo eterogeneo di partecipanti, tutti accomunati dalla voglia di avventura e dalla curiosità di riscoprire un ecosistema dimenticato. Dopo aver lasciato il centro abitato, gli escursionisti sono stati subito travolti dalla meraviglia: un paesaggio mozzafiato, incastonato tra le colline che sfiorano il Parco regionale delle Serre, ha accolto i visitatori.

Il sentiero e il torrente ripuliti

Grazie al duro lavoro dei volontari, che hanno liberato gli argini da rovi e rifiuti, i partecipanti hanno potuto addentrarsi in un percorso inaspettato. Il Cerasia ha svelato la sua vera natura, fatta di splendide cascate e piccoli laghetti cristallini, dove i più avventurosi non hanno esitato a tuffarsi. La maestosità del luogo ha trasmesso un senso di libertà e bellezza, permettendo agli escursionisti di immergersi completamente nella natura incontaminata.

Gli organizzatori, entusiasti per la riuscita dell’iniziativa, sperono ora che le autorità competenti colgano questo segnale. L’obiettivo è duplice: mettere in sicurezza i percorsi per eliminare i pericoli e rendere fruibile a un pubblico più ampio questo gioiello naturalistico. L’escursione di ieri ha dimostrato che il fiume Cerasia non è solo un ricordo del passato, ma un potenziale tesoro da valorizzare e proteggere per le generazioni future.