Il treno del mare, turista entusiasta dell’esperienza da Vibo Marina a Scilla: «Calabria meravigliosa»

Non solo esperienze negative per i turisti in visita in Calabria. Particolarmente apprezzato dai visitatori, il Treno del mare che attraversa alcune delle maggiori località turistiche lungo la costa tirrenica consentendo agli utenti di apprezzare le bellezze naturalistiche (e non solo) della nostra terra . A segnalare la testimonianza, Pino Paolillo (Wwf Valle Stilaro).

«Dal 4 luglio – spiega – è ripartito il Treno del Mare, un’iniziativa che porta alla scoperta della splendida Costa Viola con un’esperienza che unisce il viaggio in treno al relax di un’escursione in catamarano tra panorami mozzafiato. Anche da Vibo Marina è possibile salire su questo convoglio ferroviario per raggiungere la Costa, esperienza che ha entusiasmato una turista fiorentina che sulla pagina del gruppo social “Surprising”, ha condiviso la sua coinvolgente giornata».

La testimonianza sui social

La turista scrive: «Bellissima avventura con il Treno del mare. Partenza dalla stazione di Vibo Marina percorrendo tutta la Costa degli Dei con affacci mozzafiato su di un mare da sogno per arrivare poi sulla Costa Viola: Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo, Nicotera, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Bagnara. Sosta a Bagnara, suggestiva con i suoi terrazzamenti a picco sul mare, affascinante con la storia delle bagnarote, le donne del mare. Poi la partenza dal porto di Bagnara con trasferimento a Scilla in Catamarano».

E ancora: «Abbiamo costeggiato la Grotta del Monaco e la Grotta delle Rondini, fatto bellissime soste bagno, una alla spiaggia di Cala Janculla, raggiungibile solo via mare e l’altra vicino a Scilla con il borgo della Chianalea davanti agli occhi. Che dire… una meravigliosa giornata ricca di colori, odori e sapori che rimarranno impressi nel cuore e nella mente. Che la Calabria fosse meravigliosa già lo sapevo… questa giornata me lo ha ancora una volta confermato».