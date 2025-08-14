Sacchi, tiro alla fune e tanti sorrisi: a Vibo Marina alla festa della Madonna del Rosario trionfano i “Giochi senza frazioni” – VIDEO

Grande successo a Vibo Marina per i “Giochi senza frazioni” organizzati dalla parrocchia in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Rosario. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini di tutte le età, che si sono divertiti e hanno fatto comunità attraverso una serie di giochi tradizionali e divertenti. Tra i giochi proposti, la gara coi sacchi e il tiro alla fune. L’iniziativa è stata organizzata su input del parroco don Enzo Varone con l’obiettivo di offrire un’occasione di incontro e socializzazione tra i cittadini di Vibo Marina e non solo. La parrocchia ha voluto creare un evento che potesse riunire le persone e rafforzare i legami comunitari, promuovendo valori come la solidarietà, la collaborazione e il rispetto reciproco.

«I giochi di quartiere sono stati un successo», ha commentato Attilio Fiorillo presidente dell’associazione “Vibo Marina c’è”. «Abbiamo visto persone di tutte le età divertirsi insieme e fare nuove amicizie. È stato un momento di grande gioia e condivisione, e siamo grati a tutti i partecipanti e agli organizzatori per aver reso possibile questo evento che si è svolto nella suggestiva cornice del Lungomare “Cristoforo Colombo”».