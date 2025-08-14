Un anno fa la scomparsa di Maurizio Monteleone: le parole commosse dell’amico per il farmacista di San Calogero
Dalla passione per le uscite in barca ai giorni di festa con i propri cari. Dodici mesi dopo la morte improvvisa in Grecia, un ricordo affettuoso racconta l’uomo dietro il professionista
Un anno fa, il 14 agosto, la comunità di San Calogero perdeva il dottor Maurizio Monteleone, farmacista stimato e figura di riferimento nel Vibonese, scomparso improvvisamente a soli 59 anni mentre si trovava in vacanza in Grecia. Il suo ricordo, vivo e indelebile, continua a unire quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.
Tra coloro che ne custodiscono la memoria con più affetto c’è l’amico Max, che con alcune righe ha voluto rievocare i momenti passati assieme, le sue grandi passioni e alcuni tratti indelebili della sua personalità.
«In memoria del dottor Maurizio Monteleone»
È ormai trascorso un anno da quel giorno, ancora stentiamo a crederci. Ma la realtà, purtroppo, è questa. Maurizio Monteleone ci ha lasciati lo scorso agosto, ma il suo ricordo continua a vivere con forza nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.
Per me, che ho avuto la fortuna di condividere con lui non solo i legami familiari ma anche tante giornate di festa, momenti di spensieratezza e ore serene trascorse in barca, la sua assenza è ancora profondamente tangibile.
Maurizio era una persona di rara gentilezza, professionista stimato e uomo di grande equilibrio. Amava la sua famiglia, le sue figlie, e provava un grande affetto, ricambiato, per tutti noi. Il suo carattere mite, la sua capacità di ascolto e la sua naturale empatia lo rendevano una presenza preziosa, sia nella vita privata che in quella pubblica. Tutti noi in famiglia ricordiamo le festività trascorse insieme, i tanti Ferragosto, le uscite in mare che tanto amava: ogni occasione era arricchita dalla sua allegria e dalla sua generosa disponibilità.
Il mare, che per lui era rifugio e passione, è oggi anche il simbolo di un legame che non si spezza. In quelle acque che abbiamo solcato insieme, tra conversazioni leggere e riflessioni profonde, resta impressa la sua memoria.
A nome mio e di tutta la famiglia, desidero ricordarlo con affetto e riconoscenza. Il suo esempio, umano e professionale, resta per tutti noi un punto di riferimento.
Maurizio ci ha lasciato troppo presto, ma il suo ricordo continua a navigare accanto a noi.
Il tuo amico Max
