Un anno fa la scomparsa di Maurizio Monteleone: le parole commosse dell’amico per il farmacista di San Calogero

Un anno fa, il 14 agosto, la comunità di San Calogero perdeva il dottor Maurizio Monteleone, farmacista stimato e figura di riferimento nel Vibonese, scomparso improvvisamente a soli 59 anni mentre si trovava in vacanza in Grecia. Il suo ricordo, vivo e indelebile, continua a unire quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Tra coloro che ne custodiscono la memoria con più affetto c’è l’amico Max, che con alcune righe ha voluto rievocare i momenti passati assieme, le sue grandi passioni e alcuni tratti indelebili della sua personalità.

Leggi anche ⬇️ Lacrime e commozione a San Calogero per l’ultimo saluto al farmacista Monteleone

«In memoria del dottor Maurizio Monteleone»

È ormai trascorso un anno da quel giorno, ancora stentiamo a crederci. Ma la realtà, purtroppo, è questa. Maurizio Monteleone ci ha lasciati lo scorso agosto, ma il suo ricordo continua a vivere con forza nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Per me, che ho avuto la fortuna di condividere con lui non solo i legami familiari ma anche tante giornate di festa, momenti di spensieratezza e ore serene trascorse in barca, la sua assenza è ancora profondamente tangibile.

Maurizio era una persona di rara gentilezza, professionista stimato e uomo di grande equilibrio. Amava la sua famiglia, le sue figlie, e provava un grande affetto, ricambiato, per tutti noi. Il suo carattere mite, la sua capacità di ascolto e la sua naturale empatia lo rendevano una presenza preziosa, sia nella vita privata che in quella pubblica. Tutti noi in famiglia ricordiamo le festività trascorse insieme, i tanti Ferragosto, le uscite in mare che tanto amava: ogni occasione era arricchita dalla sua allegria e dalla sua generosa disponibilità.

Il mare, che per lui era rifugio e passione, è oggi anche il simbolo di un legame che non si spezza. In quelle acque che abbiamo solcato insieme, tra conversazioni leggere e riflessioni profonde, resta impressa la sua memoria.

A nome mio e di tutta la famiglia, desidero ricordarlo con affetto e riconoscenza. Il suo esempio, umano e professionale, resta per tutti noi un punto di riferimento.

Maurizio ci ha lasciato troppo presto, ma il suo ricordo continua a navigare accanto a noi.

Il tuo amico Max