A Serra San Bruno Avis e Admo insieme per promuovere la donazione di sangue e midollo osseo – VIDEO

Si è svolto a Serra San Bruno l’incontro promosso dall’Avis locale dal titolo “Donare per crescere”, un momento di informazione e confronto dedicato alla donazione di sangue e a quella del midollo osseo. All’iniziativa ha partecipato anche Antonio Gigliotti, presidente regionale dell’Admo, che ha illustrato finalità e attività dell’associazione, soffermandosi sulle procedure di iscrizione al registro dei donatori: «Eventi come questi sono importanti per far capire che anche in Calabria è possibile donare e farlo costantemente».

L’apertura dei lavori è stata affidata ai saluti del sindaco Alfredo Barillari, seguito dagli interventi di Franco Rizzuti, presidente regionale Avis, e di Cosmo Gallizzi, presidente provinciale Avis. Entrambi hanno tracciato un quadro della situazione a livello territoriale, evidenziando sia i risultati raggiunti sia le necessità ancora presenti per garantire continuità alle scorte di sangue.

A coordinare la discussione è stata Maria Rosaria Franzè, presidente dell’Avis cittadina, che ha guidato i contributi dei relatori.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di un impegno costante nella donazione, valorizzando la partecipazione di volontari e cittadini.