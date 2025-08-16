Vibo Marina, sottopasso con “percorso a ostacoli”: pozzetti alti fino a 30 centimetri bloccano disabili e turisti con valige

Un sottopasso da “percorso a ostacoli”

Dopo quindici anni di attesa e tanto denaro pubblico speso, il sottopasso di Vibo Marina continua a far discutere a causa dei problemi che vengono segnalati da più parti. Alla mancanza di una segnaletica adeguata, si aggiunge infatti la difficoltosa funzionalità dei due stretti percorsi pedonali posti ai lati della carreggiata e sopraelevati rispetto alla stessa. I passaggi, attualmente ancora senza pavimentazione né intonaco ai muri, presentano infatti pozzetti lasciati alti 20-30 centimetri, vere barriere architettoniche, che oltre alla loro pericolosità impediscono il transito delle carrozzelle dei diversamente abili, dei passeggini dei bambini nonché dei trolley dei passeggeri che dalla vicina stazione ferroviaria si recano al porto per effettuare l’imbarco con destinazione Isole Eolie.

La Pro Loco fa presente di aver già segnalato, nei primi giorni di luglio, le giuste lamentele di cittadini e turisti invitando il Comune, dopo tanti anni di attesa, a rendere più funzionale la nuova opera pubblica mediante una segnaletica adeguata e il completamento dei due stretti passaggi pedonali. Nel suo intervento l’associazione turistica esprime inoltre l’auspicio che vi sia una corretta funzionalità e manutenzione delle pompe e del gruppo elettrogeno al fine di evitare possibili problemi con l’arrivo delle piogge.