Musica, sport e sapori locali: Triparni accende l’estate con una festa di comunità

Piazza Caduti si anima con il torneo di calcetto, la seconda edizione di Cantabimbo e le performance della Wizdom Drum Band, celebrando tradizione, talento e aggregazione sociale

Il borgo di Triparni ha vissuto una serata indimenticabile lo scorso 13 agosto, quando piazza Caduti si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto grazie all’evento organizzato dall’associazione culturale Vocal Tactus. La manifestazione è stata uno dei momenti principali del calendario estivo “Vento d’estate”, giunto alla sua seconda edizione, un ciclo di eventi pensato per favorire l’aggregazione sociale, valorizzare il territorio e costruire una comunità equa e inclusiva.

La serata ha coinciso con la finale del torneo di calcetto, che per settimane ha visto la partecipazione di giovani e adulti, celebrando la storica passione sportiva di Triparni. Più che una semplice competizione, il torneo è stato un’occasione di condivisione, con entusiasmo e sportività che hanno abbattuto ogni barriera generazionale.

Non sono mancati momenti dedicati alla cultura gastronomica: anche quest’anno, nella seconda edizione della degustazione, sono stati proposti piatti tipici calabresi che richiamano sapori antichi e memorie familiari, offrendo l’opportunità di riscoprire l’autenticità del territorio attraverso i suoi profumi e le sue tradizioni.

L’energia dei più piccoli ha trovato spazio nella seconda edizione del “Cantabimbo”, competizione canora in cui i bambini, preparati da Vocal Tactus, hanno portato sul palco talento e spontaneità. L’iniziativa fa parte del progetto più ampio “Borgo in Musica”, che negli ultimi mesi ha arricchito Triparni con eventi come la rassegna corale “Voci InCanto” e il galà lirico, dando voce ai talenti calabresi e annunciando altri appuntamenti musicali in arrivo.

La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla performance della Wizdom Drum Band, formazione capace di combinare ritmi incalzanti, percussioni travolgenti e una scenografia musicale che ha coinvolto il pubblico di tutte le età, trasformando piazza Caduti in un luogo di festa e condivisione.

Vocal Tactus non si limita agli eventi estivi: da anni l’associazione opera sul territorio calabrese con iniziative di carattere sociale e culturale. Tra queste, il pranzo solidale con i nonni organizzato a giugno, subito dopo l’inaugurazione della nuova sede presso l’ex scuola elementare, ha avuto un forte valore simbolico, rendendo omaggio alla memoria e alla saggezza di chi ha custodito il borgo per generazioni.

La nuova sede è diventata un centro di aggregazione per grandi e piccoli, incubatore di idee e iniziative come il Green Day, giornata dedicata alla cura e al decoro degli spazi pubblici. Grazie al lavoro e all’impegno dei cittadini, ogni via è stata trasformata in un “quadro” vivente. I giudici, valutando ogni contributo con competenza e passione, hanno ispirato anche un omaggio speciale: una poesia dedicata al paese, che ricorda “l’anima viva che cammina leggera, tra vicoli antichi e pietra vera”, celebrando il lavoro collettivo e il senso di appartenenza della comunità.

La serata del 13 agosto ha confermato la vitalità di Triparni: un borgo con radici secolari che, grazie alla dedizione dei suoi abitanti e all’impegno di Vocal Tactus, continua a rinascere ogni giorno, intrecciando storia, cultura e partecipazione sociale.