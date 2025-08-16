Lo spettacolo del doppio arcobaleno sulla spiaggia di Vibo Marina: magia della natura dopo la pioggia agostana

Il colorato e affascinante fenomeno ha fatto alzare lo sguardo a molti, che hanno anche immortalato la scena

Dopo il repentino cambio climatico che ha portato una leggera pioggia, un doppio arcobaleno ha stamattina incorniciato la costa vibonese. In molti hanno immortalato le suggestive immagini del singolare fenomeno sugli schermi dei loro cellulari, come le foto scattate dal lido La Playa di Vibo Marina.

Come riportano vari siti scientifici, il doppio arcobaleno è il risultato di due fenomeni che si verificano al termine delle piogge. L’arcobaleno primario, più nitido e visibile, si forma grazie al fenomeno della rifrazione, che divide la luce in sette colori quando la stessa incontra le goccioline di pioggia presenti nell’aria. L’arcobaleno secondario, meno luminoso del primario, si forma invece quando la luce rifratta in uscita incontra di nuovo una goccia alla stessa angolazione. I colori, in questo caso, appaiono invertiti rispetto a quelli dell’arcobaleno primario e con una luminosità più debole.

Per la tradizione popolare l’arcobaleno è simbolo di rinascita, forse un doppio arcobaleno moltiplica la speranza.