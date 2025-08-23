Da Pizzo a Dallas, il 19enne Daniele Areddu porta la Calabria sul palco del TechCon 365

Radici in Sardegna, un amore per la Calabria e per il Vibonese, studi a Cosenza, sguardo rivolto al mondo. Daniele Mario Areddu, classe 2006, autore del volume “Pizzo: Ieri, Oggi e Domani” e studente di Informatica all’Università della Calabria, salirà a novembre sul palco del TechCon 365 di Dallas, una delle conferenze internazionali più rilevanti dell’ecosistema Microsoft 365, Power Platform, Azure e AI. L’evento si terrà dal 3 al 7 novembre 2025 all’Irving Convention Center. «Ho scelto la Calabria – ha dichiarato attraverso un comunicato stampa – come casa dei miei studi e dei miei progetti: portare il nome di Pizzo e dell’Unical su un palco internazionale è un orgoglio enorme», racconta Areddu, che a Dallas terrà tre sessioni su automazione con Copilot e Power Automate, integrazione di Azure OpenAI e progettazione di dashboard intelligenti con Power BI/Fabric.

Areddu è noto nel territorio vibonese anche per il libro “Pizzo: Ieri, Oggi e Domani”, un viaggio tra storia e identità del borgo napitino, disponibile in edizione digitale e cartacea. «Pizzo è un luogo che ti resta dentro: portarlo con me, anche quando parlo di AI, è naturale», ha spiegato. Trasferitosi in Calabria per frequentare l’Unical, Areddu oggi vive tra Cosenza e gli impegni professionali da sviluppatore e speaker. Il suo profilo pubblico come relatore, dove sono elencate biografia tecnica e argomenti, è consultabile su Sessionize. «Da Pizzo e Cosenza fino a Dallas: questa è la prova che anche qui si può costruire innovazione che parla al mondo», ha concluso.