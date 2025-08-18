Nel porto di Vibo Marina approda Morning Glory, il veliero appartenuto a Murdoch e Berlusconi

Costruito dai cantieri Perini a Viareggio e lungo quasi 50 metri, il panfilo ha ospitato star, feste e protagonisti della televisione internazionale, prima di ormeggiare a Marina Carmelo

Si chiama “Morning Glory” e nel corso degli ultimi decenni è stato uno degli yacht più famosi al mondo per via del suo ultimo proprietario, Silvio Berlusconi. La storia di questa splendida imbarcazione a vela racchiude il massimo del jet set internazionale. Venne costruita a Viareggio, dal prestigiosi cantiere Perini, su richiesta di Rupert Murdoch, imprenditore miliardario australiano con interessi in tutto il mondo nel settore televisivo, avendo acquistato Fox e fondato Sky. Murdoch commissionò ai Cantieri Perini il “Morning Glory”, considerato all’epoca uno degli yacht tradizionali più belli mai visti.

Una lunghezza di quasi 50 metri, quattro suite matrimoniali, diciannove posti letto, jacuzzi sul ponte, sala giochi e salotto ultralussuoso. Quando Murdoch mise poi in vendita il suo panfilo, ad acquistarlo fu il suo omologo Silvio Berlusconi, che ospitò sul Morning Glory feste e incontri importanti in Sardegna, Versilia, Amalfi e nelle principali mete del grande turismo internazionale. L’ex premier fece poi completamente riallestire la barca in maniera ancora più lussuosa, dotandola addirittura di un grande piano bar e di un camino in marmo.

Sul Morning Glory sono salite tutte le stelle del modo Fininvest, i conduttori più famosi e i big dello spettacolo. La famosa imbarcazione, proveniente dalle Isole Eolie, è da ieri ormeggiata presso Stella del Sud nel porto di Vibo Marina.