Passaggio di consegne al Rotary di Nicotera Medma e Polistena, Saccomanno e Ingegnere eletti nuovi presidenti del rispettivi Club

Il Rotary Club di Nicotera Medma e Polistena hanno celebrato il passaggio di consegne alla presidenza. L’evento ha visto la partecipazione di diversi Past Governor, tra cui Vito Rosano, Maria Pia Porcino, Alfredo Focà, Luciano Lucania, e Franco Petrolo, oltre agli assistenti Maria Stella Morabito ed Enzo Papalia. A Giacomo Francesco Saccomanno, presidente uscente del Rotary Club Nicotera Medma, è subentrato Domenico Nucera. Per il Rotary Club Polistena, Francesco Ingegnere ha preso il posto di Giuseppe Gatto. I nuovi presidenti hanno illustrato i loro programmi per l’anno a venire, sottolineando l’intenzione di proseguire sulla strada della collaborazione con i soci e i Club vicini. Entrambi hanno ribadito l’importanza di una presenza unita e condivisa.



Il decano Vito Rosano ha ringraziato i presenti e i club, e ha sottolineato la necessità per il Rotary di aprirsi alla società civile. Ha inoltre incoraggiato a continuare il sostegno alle comunità e a sollecitare i governanti ad agire in linea con le esigenze dei cittadini. Durante la cerimonia, i Rotary Club di Nicotera Medma e Polistena hanno consegnato una targa di ringraziamento alla Governatrice Maria Pia Porcino. Il riconoscimento è stato offerto «per la sua costante presenza e per gli sforzi volti a unire i territori per la creazione di comunità migliori».