Nardodipace, inaugurato l’asilo nido comunale. Il sindaco: «Struttura realizzata da anni e mai usata»

Ad occuparsi dei bambini saranno un'educatrice e due collaboratrici. Soddisfatto il primo cittadino Romano Loeilo: «Attenzione all'infanzia anche con i due campi estivi che hanno registrato iscrizioni record»

È stato inaugurato a Nardodipace l’asilo nido comunale “Cip & Ciop”. «Un’occasione di sviluppo e crescita», la definisce il sindaco Romano Loielo, soddisfatto per l’avvio di un nuovo servizio «al fine di rendere più agevole la vita quotidiana in una delle aree interne più belle ma tra le più recondite della Calabria».

Il primo cittadino spiega che quello dell’asilo nido comunale è un progetto «già creato nel 2008 e poi definitivamente perso nel 2012, dopo che si era addirittura riusciti a realizzare una splendida struttura finanziata dalla Regione Calabria da dedicare ai più piccoli cittadini di Nardodipace».

«Oggi – spiega Loielo – è stata inaugurata non solo la struttura, mai utilizzata sinora e lasciata priva della minima manutenzione, ma anche l’avvio del servizio stesso, l’asilo nido comunale “Cip & Ciop”, a cui sono state destinate tre unità di professionisti appositamente selezionati: una educatrice e due collaboratrici, alle quali va il mio più sentito e profondo ringraziamento, non solo per l’ampia disponibilità dimostrata, ma anche e soprattutto per la loro grande collaborazione e il loro non comune senso civico messi in campo nel sistemare e rendere immediatamente operativo, anche eseguendo direttamente alcuni importanti lavori manuali, un servizio delicato e fondamentale per la formazione e la crescita sana delle nostre future generazioni».

L’attenzione verso l’infanzia, conclude il sindaco, si è concretizzata anche attraverso i due Centri estivi di Nardodipace capoluogo e della frazione Cassari, aperti già a metà luglio e attivi sino a fine agosto: «Le due strutture, dedicate ai bambini da tre anni in su e ai ragazzi sino a diciassette anni, gestite dalla Aps Cassari – Credere per Crescere e dalla Pro Loco di Nardodipace, quest’anno hanno registrato vere cifre da record, con 27 iscritti a Nardodipace capoluogo e addirittura 42 nella frazione Cassari». Non male evidentemente, per uno dei comuni vibonesi con il minor numero di residenti.