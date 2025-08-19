Premio Mileto 2025, la consegna nella Serata dell’Emigrante in programma il 21 agosto: ecco i nomi dei vincitori

Ecco i vincitori del premio Mileto 2025. A comunicarli è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, la stessa che nel 2019 ha istituito il riconoscimento da assegnare a enti, associazioni e cittadini distintisi nell’arco della loro vita nei vari campi della società civile.

I vincitori della settima edizione della rassegna sono, nello specifico, il presidente della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati, don Pasquale Barone, lo scrittore Vincenzo Mazzeo e l’imprenditore Giovanni Tropeano.

L’anziano sacerdote riceve il premio per l’impegno profuso dalla realtà di religione e di culto da lui guidata «a portare avanti il sogno di Natuzza, dapprima standole al fianco, poi, dopo la sua ascesa al cielo, continuando l’opera della mistica con grande tenacia, entusiasmo e vigore realizzando un progetto religioso e sociale che ha una ricaduta positiva per lo sviluppo del territorio comunale di Mileto». Lo scrittore perché, pur essendo emigrato al nord Italia, «ha mantenuto nel suo cuore il ricordo vivo della sua Comunità di Calabrò, amore tradotto in una serie di prodotti letterari ricchi di antichi significati, più volte premiati, che coinvolgono emotivamente il lettore sui temi della propria origine, dei sapori e degli odori della propria terra natia». L’imprenditore, infine, per l’esempio di energia e determinazione dato, grazie al quale è riuscito «a superare i momenti difficili, derivanti anche dall’emigrazione forzata, e a realizzare un gruppo imprenditoriale al Nord Italia e in Svizzera di successo. Una storia di emigrazione da cui si traggono valori educativi importanti per i giovani, come ad esempio il non arrendersi mai nel perseguire un sogno, tradotti in un prodotto letterario di notevole interesse dal titolo “Imprenditore per caso con la testa e con le mani” edito da Mondadori».

La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 21 agosto in piazza Badia, nel corso della Serata dell’Emigrante curata dall’associazione “Sei di Mileto… sei ricordi”. A presentarla sarà l’attrice Dolores Mazzeo.