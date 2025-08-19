Zambrone, il Tamburello Festival diventa maggiorenne: successo per la 18esima edizione tra ritmo e tradizioni

La manifestazione è curata dall'associazione Aramoni, ricco il programma artistico proposto. Tra musica popolare e miti antichi, non è mancato il momento culinario

Si è tenuta a Zambrone la diciottesima edizione del Tamburello Festival. «Un traguardo importante che segna la sua definitiva maturità, ma anche la capacità – ancora intatta – di emozionare, coinvolgere e unire», fa sapere l’associazione Aramoni che promuove la manifestazione.

Ricco il programma artistico proposto, in un autentico clima di festa. «Un’atmosfera fatta di sorrisi sinceri, strette di mano, sguardi complici – proseguono gli organizzatori – tra chi condivide ogni anno la gioia di un evento che è molto più di un semplice festival. È un rituale collettivo, una celebrazione delle radici e dell’anima di una comunità. Tutto ieri ha funzionato con precisione e armonia: dall’organizzazione logistica alla qualità degli spettacoli».

La Fanfara Fiorita ha aperto la rassegna con un’esplosione di suoni legati alla tradizione del Poro. Jonicca ha condotto il pubblico in un viaggio sonoro tra le voci e le musiche dell’area jonica e reggina. Poi, l’energia travolgente de I Giamberini ha fatto ballare la piazza per quasi due ore, in un crescendo di entusiasmo che ha unito generazioni diverse nel segno della musica popolare.

Emozioni anche per i più piccoli (e non solo) con il teatro di strada di Mr Sardella Show, la creatività di Pablo con i suoi palloncini e la suggestiva presenza dei Giganti Mata e Grifone, simboli eterni di mito e identità.

La sagra aramonese ha regalato momenti di convivialità genuina: tra piatti ricchi e sapori antichi, il gusto è diventato un altro linguaggio della memoria.

Il Festival è stato promosso dall’associazione Aramoni, guidata da Anna Collia, con il patrocinio del GAL Terre Vibonesie del Comune di Zambrone. Proprio Anna Collia ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento. Il sindaco di Zambrone Corrado Antonio L’Andolina ha espresso il proprio orgoglio per questo importante traguardo, sottolineando come il Tamburello Festival rappresenti oggi una delle espressioni più autentiche dell’identità culturale del territorio.