La “Tavolata Spilingese” quest’anno è stata un abbraccio lungo 110 metri: in via Carducci 350 commensali hanno celebrato radici e tradizioni

Tra i tanti cittadini presenti all'evento anche quanti sono tornati dall’America e dal nord Italia per ritrovarsi con spensieratezza insieme a familiari e compaesani

L’operosità dei cittadini per l’allestimento della tavolata

Centodieci metri di tavola imbandita per ospitare 350 persone. Sono questi i numeri della “Tavolata Spilingese” tenutasi il 18 agosto in via Carducci che, anche quest’anno, ha reso il paese ancora di più una famiglia, in una serata all’insegna della condivisione, dell’amicizia e della tradizione. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, ha dimostrato che dietro ogni grande successo c’è un’instancabile macchina organizzativa e un profondo spirito di comunità. Come raccontano anche sui social gli organizzatori, per continuare a condividere i bei momenti di convivialità trascorsi, «i preparativi sono iniziati di buon mattino, con cittadini, volontari e associazioni uniti nell’obiettivo comune di allestire la tavolata. Ognuno ha dato il proprio contributo: chi a sistemare tavoli e sedie, chi gli addobbi, chi ad impastare, friggere o cucinare per condividere poi le proprie pietanze con tutta la comunità». Un impegno collettivo che ha trasformato un’idea in una grande festa.

Via Carducci imbandita per l’occasione

La magia della serata non è stata solo nei numeri, ma soprattutto nello spirito di convivialità. Gli organizzatori hanno offerto piatti simbolo della tradizione locale, come la fileja alla ‘nduja e la salsiccia alla brace, ma la vera protagonista è stata la generosità dei partecipanti. Ognuno ha contribuito portando da casa le proprie specialità, creando un “buffet infinito” di pizze, frittelle, lasagne, dolci e tanto altro. Un trionfo della cucina casalinga, condivisa con il cuore e che ha dato alla serata un sapore autentico e familiare. Per il secondo anno consecutivo questo appuntamento molto atteso e sentito dalla popolazione spilingese sedimenta ricordi, gioia, spensieratezza. Costruisce, per il tempo che verrà, memorie importanti che un domani accomuneranno le nuove generazioni di oggi agli anziani di adesso: la Spilinga di un tempo che si dilata per unire tutti e ogni età.

La serata di festa, tradizioni gastronomiche e convivialità

Pagine fondamentali di queste serate sono appunto il ritrovo, ma i capitoli più salienti riguardano il ritrovo di tanti spilingesi emigrati, rientrati per l’occasione dall’America e dal Nord Italia. La “Tavolata Spilingese” è diventata un’occasione per rivivere il senso di appartenenza al proprio paese natale, stringendo legami e creando nuovi ricordi con familiari e compaesani. «Condividere lo stesso tavolo ha dato, appunto, un forte senso di familiarità, abbattendo distanze e differenze, come se tutti fossero parte della stessa grande famiglia, seduta al tavolo di casa», hanno spiegato gli organizzatori. A fare da cornice a questa magnifica serata, la travolgente musica della “Calastreet Band“, che con il suo ritmo ha accompagnato sorrisi, brindisi e un divertimento contagioso.

A rendere possibile questa “meraviglia” sono stati l’Associazione “Sagra della ‘Nduja di Spilinga”, il Circolo culturale Sportivo “Don Michele Miceli”, l’Amministrazione comunale, la Pro Loco e, soprattutto, i tantissimi partecipanti che hanno riempito di vita e di gioia via Carducci. Un ringraziamento speciale è stato fatto anche a Eustacchio Montemurno per il servizio fotografico. La “Tavolata Spilingese” si conferma un vero e proprio abbraccio di comunità, che celebra le radici, l’amicizia e il piacere di stare insieme.