La storia di successo di Biagio Figliuzzi: da Serra San Bruno alle animazioni per Disney, Pixar e Netflix – VIDEO

di Rossella Galati



È un affermato artista degli effetti visivi con oltre 15 anni di esperienza tra Canada e Stati Uniti, è il calabrese Biagio Figliuzzi. Originario di Serra San Bruno, dove torna puntualmente ogni anno per riabbracciare i sui cari e riaccendere la connessione con la sua terra, il 50enne si trasferisce in Canada nel 2004 per studiare animazione 3D al Seneca College alla York University di Toronto. È da lì che prende il via la sua brillante carriera che lo ha visto impegnato in alcune tra le più grandi produzioni cinematografiche e televisive: tra cui Spider-Man: No Way Home; Star Trek: Beyond; Top Gun: Maverick; She Hulk; The walk; Deadpool, solo per citarne alcuni.

«Ho iniziato a lavorare un po’ su animazioni piccole, serie tv, ho fatto un po’ di “Mia and me”, serie di Barbie e cose vari finché poi, piano piano e con una sempre maggiore esperienza, mi sono spostato su animazioni più grosse per la Disney, per Pixar fino a fare film per Hollywod, serie per Netflix e altre streaming».

Traguardi importanti che il digital artist è riuscito a raggiungere con caparbietà e determinazione arrivando oggi a lavorare presso la Digital Domain di Montreal, uno degli studi di effetti visivi più importanti al mondo ma sempre con la Calabria nel cuore. «Dover partire è stata dura perché qui c’è tutta la mia famiglia ma purtroppo la tipologia di lavoro che faccio mi ha costretto a spostarmi. Poi ho messo su famiglia, sono diventato papà e spostarsi è diventato più difficile ma cerco di tornare a casa tutti gli anni».

