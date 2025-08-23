A LaC Storie la suggestiva processione in mare di Santa Maria di Ricadi tornata dopo 9 anni d’assenza – VIDEO

Una tradizione antica che si era persa ma che quest'anno è tornata grazie all'iniziativa del parroco don Francesco Sicari e della Pro Loco di Capo Vaticano. Una giornata speciale da rivivere su LaC Tv domenica 24 agosto alle ore 15:30

Nel pittoresco villaggio di Santa Maria di Ricadi sorge un piccolo ma suggestivo Santuario diocesano dedicato a Santa Maria Lauretana, figura profondamente venerata dalla comunità locale. La devozione alla Madonna si esprime in diversi momenti dell’anno: durante il periodo della Santa Pasqua con una piccola processione nella giornata di Pasquetta che attraversa le vie del borgo e anche sulla spiaggia, e nel cuore dell’estate, a Ferragosto, in occasione della solennità dell’Assunzione di Maria in cielo. A quest’ultima festività e alla suggestiva processione in mare è dedicata la nuova puntata di LaC Storie, il format curato dal videoreporter Saverio Caracciolo, in onda domenica 24 agosto alle ore 15:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.

In passato, a Ferragosto, la statua della Madonna veniva portata non solo in processione per le strade, ma anche sul mare: collocata con grande cura su un peschereccio, attraversava le acque limpide che da Santa Maria conducono fino a Grotticelle, tra la commozione e la preghiera dei fedeli e dei numerosi turisti che la seguivano sia dalla riva sia dalle altre barche.

Quest’anno, grazie all’iniziativa del parroco don Francesco Sicari e alla collaborazione della Pro Loco di Capo Vaticano, questa emozionante tradizione è stata finalmente ripristinata dopo anni di assenza, l’ultima processione a mare risaliva infatti al 2016. Non solo: è stato anche recuperato l’antico percorso che, oltre a Santa Maria, si spingeva fino alla splendida Baia di Riaci, restituendo così alla comunità un momento di fede, memoria e identità condivisa, capace di unire generazioni e rinsaldare il legame con il mare e con la propria storia. Per rivivere la processione, appuntamento dunque a domenica 24 agosto alle ore 15:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà disponibile anche sulla piattaforma LaC Play.