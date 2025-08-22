Filogaso si prepara alle celebrazioni per San Francesco di Paola tra riti religiosi e festa popolare

Dal 24 agosto al 4 settembre la piazza e le strade del paese ospiteranno serate di spettacolo, la tradizionale processione per le vie del centro, degustazioni di specialità locali e il concerto di Mimmo Cavallaro. Ecco il programma

Filogaso si prepara a vivere la festa in onore di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, in un programma che si estende dal 24 agosto al 4 settembre. «La comunità vivrà giornate intense, tra celebrazioni religiose e appuntamenti civili che richiamano fedeli e visitatori da tutta la provincia e non solo», afferma il Comitato Festa guidato dal parroco don Giancarlo Lo Riggio.

Il programma religioso

Il calendario religioso prenderà avvio domenica 24 agosto con la Santa Messa e l’apertura del settenario. Momento centrale sarà domenica 31 agosto, quando alle 17:30 la statua del Santo sfilerà per le vie del paese nella suggestiva processione, seguita dalla solenne celebrazione eucaristica all’aperto presieduta da Padre Domenico Crupi, Vicario Provinciale dell’Ordine dei Minimi.

Un altro appuntamento significativo è previsto giovedì 4 settembre con la Memoria di Santa Rosalia, Vergine ed Eremita di Palermo, la cui statua è custodita nella chiesa di San Francesco.

Il programma civile

Accanto al programma religioso, la festa offrirà occasioni di socialità e gusto. Venerdì 29 agosto alle 17:00 si terrà la tradizionale Zeppolata in Piazza Dante. «Fin dalle prime ore del pomeriggio – sottolinea il Comitato – numerose volontarie lavorano l’impasto morbido e gustoso a base di farina, acqua e lievito». La serata si concluderà con il cabaret di Paolo Marra e con la degustazione dei celebri tartufi di Pizzo.

Il giorno successivo, sabato 30 agosto, alle 21:00, sarà la volta della seconda edizione della Festa dello Spezzatino. Oltre al tipico piatto della cucina locale, i visitatori potranno assaporare antipasti calabresi, panini con salsiccia, “pipi e patati”, dolci, sangria, caffè e amari. Alle 22:00 spazio alla musica popolare con il concerto di Mimmo Cavallaro, artista attesissimo e riconosciuto ambasciatore della tradizione musicale calabrese.

I festeggiamenti civili si chiuderanno domenica 31 agosto con i tradizionali incanti votivi, aste popolari di prodotti tipici e manufatti artigianali. La serata, che avrà inizio alle 21:00, sarà arricchita dalle degustazioni di arancini e crocchè. «Filogaso rinnova così una tradizione che coniuga fede, cultura e convivialità, nel segno di San Francesco di Paola», conclude il Comitato.