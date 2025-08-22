Tropea, la signora Odilia festeggia 100 anni tra affetto e gratitudine: «La vita è un dono da proteggere»

Dalla giovinezza in Maremma all’amore a prima vista per la Perla del Tirreno, diventata presto la sua nuova casa e il rifugio dove custodire ricordi, sorrisi e legami sinceri

Una vita lunga un secolo, tutta da raccontare e da festeggiare. Oggi, 22 agosto, la signora Odilia Baietti compie 100 annie lo fa nella città che dal 1961 è diventata la sua casa: Tropea.

Nata a Follonica, in provincia di Grosseto, il 22 agosto 1925, Odilia ha vissuto una giovinezza segnata dagli anni difficili della guerra, ma anche dall’incontro con l’uomo della sua vita, Alvaro Grillandini, ferroviere. Con lui si è sposata negli anni ’50, costruendo una famiglia che nel 1952 si è arricchita della primogenita Simonetta, e nel 1963 della secondogenita, Laura.

Il trasferimento in Calabria, avvenuto nel 1961 per il lavoro del marito come capo stazione, si è trasformato presto in una scelta di cuore: «Si sono innamorati subito di Tropea – racconta la figlia Laura – e mia madre si è trovata bene sin dal primo giorno».

Odilia ha dedicato tutta se stessa alla famiglia, vivendo il ruolo di moglie, madre e nonna con grande amore e attenzione. Non sono mancati i momenti dolorosi: nel 2009 ha perso il marito e nel 2018 la figlia Simonetta, scomparsa a causa di una grave malattia. Eppure, con forza e dignità, ha sempre trovato la capacità di andare avanti, sostenuta dall’affetto dei suoi cari.

Il suo segreto? Una grande lucidità, tanta curiosità e un’ironia che non l’ha mai abbandonata: «È una donna dal carattere forte ma buona. Tutt’oggi è ancora in gamba – sottolinea Laura – fa l’enigmistica, segue con interesse tutto quello che accade in televisione ed è molto autoironica. Nonostante abbia vissuto momenti durissimi, continua a ripetere che la vita è un dono e che dobbiamo averne cura».

Oggi la signora Odilia spegne le sue cento candeline con il calore della famiglia e l’abbraccio sincero della comunità tropeana, che la considera una presenza cara e preziosa. Anche Il Vibonese partecipa con gioia a questa giornata speciale, formulando i più sinceri auguri alla signora Odilia Baietti per il suo secolo di vita.