Rombiolo si veste di colore: riqualificata la gradinata al lato dell’auditorium comunale

“Fermati, sorridi, scatta: sei a Rombiolo!”. Il comune vibonese si veste di colore: nuovo volto infatti per la gradinata al lato dell’Auditorium comunale, che da luogo grigio e anonimo è diventato uno spazio accogliente e coloratissimo, puntando a diventare un punto attrattivo e simbolico per tutta la comunità. A volerlo, l’amministrazione comunale che ha pubblicato sui social le foto del prima e del dopo.

Un progetto di riqualificazione che viene definito dal sindaco Caterina Contartese e i suoi «un’azione semplice ma significativa, che riflette la volontà dell’amministrazione comunale di rigenerare gli spazi pubblici, rendendo il nostro paese più vivace e attrattivo, soprattutto per le nuove generazioni. Tutto questo è stato possibile grazie all’instancabile impegno di Angelo, sempre attento e collaborativo e al prezioso contributo di Giuseppe e Alessio, impegnati presso l’Ente attraverso progetti di inclusione sociale, insieme al tocco finale di Antonella e Roberta. Un chiaro esempio – concludono – di come il sociale e la cura del territorio possano camminare insieme, generando risultati belli da vedere ma, soprattutto, da vivere».