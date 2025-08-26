Brognaturo accoglie don Cosimo Schena, il prete influencer da un milione di follower che vuole rendere la fede accessibile a tutti

Il sacerdote e psicologo, autore di Dio è il mio coach, sarà all’ex Convento dell’Annunziata il 27 agosto per un incontro aperto a tutti dedicato a inclusione e innovazione nella Chiesa

Brognaturo si prepara a ospitare don Cosimo Schena, sacerdote, psicologo e influencer che viaggia verso un milione di follower tra Instagram (500mila), TikTok (240mila), Facebook (180mila) e YouTube (20mila). Schena, autore del libro Dio è il mio coach, è stato protagonista del Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici lo scorso 28-29 luglio 2025. Sarà a Brognaturo il 27 agosto alle ore 18:00, nell’ex Convento dell’Annunziata, per un incontro aperto a tutta la cittadinanza.

Attraverso il suo libro e il messaggio condiviso sui social, don Cosimo invita a “rallentare, respirare e dedicare tempo a sé stessi”, ricordando che ogni momento di cura personale è un’occasione sacra in cui Dio accarezza l’anima”. Con il suo approccio innovativo, intende costruire ponti di speranza e rendere la fede accessibile a tutti, in particolare a chi cerca di riscoprirla o di incontrarla per la prima volta.

La sindaca Rossana Tassone e l’Amministrazione comunale sottolineano l’importanza dell’evento: «Ringraziamo don Cosimo per aver scelto Brognaturo e per contribuire a costruire ponti di speranza. In un anno giubilare segnato dal pellegrinaggio al Santuario di Maria SS. della Consolazione, dedichiamo questo momento di preghiera e dialogo innovativo a tutta la comunità, in particolare agli emigrati, per farli sentire veri “Pellegrini di Speranza” anche in tempi difficili».