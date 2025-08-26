Mileto, nel parco Nicholas Green via lo smartphone e fuori la scacchiera: giochi d’altri tempi per il JokaTour Calabria

Grande interesse e partecipazione per la tappa miletese di JokaTour Calabria, idea nata per far scoprire, vivere e amare i borghi, le tradizioni e i sapori di questa terra. Nella cittadina normanna la manifestazione si è svolta nel parco urbano Nichols Green, in stretta collaborazione con la Cooperativa sociale Atena Servizi che da qualche mese ne detiene la gestione. E, in questo caso, Cicerone d’ eccezione per tutti i giovani partecipanti è stato lo stesso sindaco Salvatore Fortunato Giordano. L’iniziativa itinerante tra i comuni della Calabria vede protagonisti Giuseppe Biscardi e Celia Pontari. Al centro vi sono i giochi di una volta, quali le biglie, il tiro con l’arco, il domino, la dama. E, al riguardo, vengono via via allestiti tavoli da gioco con i mattoncini colorati, dove adulti e bambini possono dare spazio alla propria creatività costruendo la propria opera per poi posizionarla su uno spazio comune.

«L’obiettivo di “Ma tu a canusci a Calabria?” – spiegano al riguardo gli ideatori del format – è quello di favorire la socialità, il gioco condiviso e mettere da parte lo smartphone per qualche ora. Non mancano le attrazioni giganti come la scacchiera, il Jenga, il Tetris e il Forza Quattro formato maxi, ma anche giochi interamente in calabrese: Sila, Cosenzopolis, Nanny e Vibory (un omaggio alla città di Vibo Valentia e ai suoi autori). Attività che uniscono divertimento, identità locale e una vasta gamma di souvenir e creazioni artigianali ispirate alla Calabria, e non solo. Il tutto – concludono – è pensato per eventi, piazze e manifestazioni, per offrire un divertimento assicurato a tutte le età».